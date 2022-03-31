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Пікасо-Герніка
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"Герніка"(фрагмент). Пабло Пікассо. Травень 1937 року
Четвер, Березень 31, 2022 - 11:15
До теми
Чому росія боїться «бацил» Заходу?
Олександр Зайцев
Війна – це не тільки путін. Здається, що добре би прибити гада – і все буде в порядку. Але боюсь, що це наших проблем не розв’яже, бо ця війна має значно глибші історичні корені
30.03.22
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Галичина
Чому Росія досі боїться Бандеру?
Володимир В'ятрович
Кадиров дуже хоче зустрітися з Бандерою. Збройні Сили України можуть організувати цю зустріч. Це може навіть бути зустріч на трьох із путіним, такий собі саміт.
29.03.22
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Україна
Діти країни: розваги для відваги
Юлія ОВСЯНИК
За радість на дитячих лицях – є і такий фронт на цій війні. Він працює у Львові, у ньому об’єдналися громадські діячі, волонтери, митці, письменники, психологи та педагоги.
29.03.22
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Галичина
Для Бога я створюю найкраще...
Ростислав Шпук
Ми віримо, що завдяки людині світ є не лише красивою динамічною картинкою, а й переживає невпинне осмислення. І якщо всьому живому прийде русскій гаплик, то віра, як капітан корабля, зійде останньою.
28.03.22
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Штука
І знову все тільки починається
Юрко ТИМЧУК
Поки радники наших високопосадовців виконують роль заспокійливих пігулок, радник американського президента каже: «Найважчі часи для України попереду, а ця війна надовго».
28.03.22
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Україна
Добровільний стрибок у Стікс
Марина Горбатюк
«Вілла Анемона» допомагає запустити механізми нарощення панцира та вироблення стійкості до невідомого раніше болю втрат. Масових втрат. Поодинокі випадки смертей, із якими головній героїні роману довелося зіткнутись упродовж кількох місяців, були для неї глобальними.
28.03.22
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Штука
За тих, кого приручили
Олександр БОЙЧЕНКО
Цей текст з попереднього життя, з 23 лютого. План здавався ідеальним: пишу заздалегідь і вирушаю, щоб привезти додому омріяне дружиною цуценя...
28.03.22
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Дискурси
Як називати цю війну?
Володимир В'ятрович
Наша свобода стоїть на перешкоді планів Путіна відновити російську імперію неволі. Тому нинішня війна — це війна за незалежність. Народна війна за незалежність.
27.03.22
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Україна