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Пабло Пікассо «Арлекін і жінка з намистом» (1917)
головна
Пабло Пікассо «Арлекін і жінка з намистом» (1917)
Середа, Березень 30, 2022 - 11:00
До теми
Діти країни: розваги для відваги
Юлія ОВСЯНИК
За радість на дитячих лицях – є і такий фронт на цій війні. Він працює у Львові, у ньому об’єдналися громадські діячі, волонтери, митці, письменники, психологи та педагоги.
29.03.22
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Галичина
Для Бога я створюю найкраще...
Ростислав Шпук
Ми віримо, що завдяки людині світ є не лише красивою динамічною картинкою, а й переживає невпинне осмислення. І якщо всьому живому прийде русскій гаплик, то віра, як капітан корабля, зійде останньою.
28.03.22
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Штука
І знову все тільки починається
Юрко ТИМЧУК
Поки радники наших високопосадовців виконують роль заспокійливих пігулок, радник американського президента каже: «Найважчі часи для України попереду, а ця війна надовго».
28.03.22
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Україна
Добровільний стрибок у Стікс
Марина Горбатюк
«Вілла Анемона» допомагає запустити механізми нарощення панцира та вироблення стійкості до невідомого раніше болю втрат. Масових втрат. Поодинокі випадки смертей, із якими головній героїні роману довелося зіткнутись упродовж кількох місяців, були для неї глобальними.
28.03.22
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Штука
За тих, кого приручили
Олександр БОЙЧЕНКО
Цей текст з попереднього життя, з 23 лютого. План здавався ідеальним: пишу заздалегідь і вирушаю, щоб привезти додому омріяне дружиною цуценя...
28.03.22
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Дискурси
Як називати цю війну?
Володимир В'ятрович
Наша свобода стоїть на перешкоді планів Путіна відновити російську імперію неволі. Тому нинішня війна — це війна за незалежність. Народна війна за незалежність.
27.03.22
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Україна
Мадлен та рептилії
Віталій Портников
Автократ може продати тобі тільки ключ від твоєї власної тюремної камери – не більше. Це те, що чудово розуміла Мадлен Олбрайт
27.03.22
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Дискурси
32-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська рвуться з Харкова на південь і з Маріуполя на північ, щоби спробувати оточити українські сили, котрі перебувають акурат навпроти банд "ДНР" і "ЛНР". У Львові цілу ніч долали пожежу після вчорашніх ударів ракетами.
27.03.22
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Україна