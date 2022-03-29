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Журавель-Миколаїв
головна
Святий Миколай. Рисунок: Юрій Журавель. Березень 2022 року
Вівторок, Березень 29, 2022 - 09:30
До теми
І знову все тільки починається
Юрко ТИМЧУК
Поки радники наших високопосадовців виконують роль заспокійливих пігулок, радник американського президента каже: «Найважчі часи для України попереду, а ця війна надовго».
28.03.22
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Україна
Добровільний стрибок у Стікс
Марина Горбатюк
«Вілла Анемона» допомагає запустити механізми нарощення панцира та вироблення стійкості до невідомого раніше болю втрат. Масових втрат. Поодинокі випадки смертей, із якими головній героїні роману довелося зіткнутись упродовж кількох місяців, були для неї глобальними.
28.03.22
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Штука
Як називати цю війну?
Володимир В'ятрович
Наша свобода стоїть на перешкоді планів Путіна відновити російську імперію неволі. Тому нинішня війна — це війна за незалежність. Народна війна за незалежність.
27.03.22
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Україна
Мадлен та рептилії
Віталій Портников
Автократ може продати тобі тільки ключ від твоєї власної тюремної камери – не більше. Це те, що чудово розуміла Мадлен Олбрайт
27.03.22
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Дискурси
32-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська рвуться з Харкова на південь і з Маріуполя на північ, щоби спробувати оточити українські сили, котрі перебувають акурат навпроти банд "ДНР" і "ЛНР". У Львові цілу ніч долали пожежу після вчорашніх ударів ракетами.
27.03.22
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Україна
Росіянам
Василь МАХНО
вам же скніти в пропащій родіні вашій й Вані – єдрьона вош звісно Ваню не пальцем роблено але чим невідомо також
26.03.22
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Дискурси
Російськомовна Україна
Володимир В'ятрович
Мова — наша зброя у війні за українську незалежність. Ми відженемо російську армію за межі України і триматимемо кордони, зокрема мовні. Щоб русскій мір не мав тут жодного шансу
26.03.22
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Україна
31-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог продовжує повномасштабну збройну агресію, не полишає спроб ведення штурмових дій, здійснює авіаційні нальоти та намагається завдати вогневе ураження. Успіху не має. У ворога проглядається тенденція зниження контрактників у співвідношенні до строковиків
26.03.22
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Україна