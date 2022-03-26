Проступає, очищене стражданням, те нове, нестерпно прекрасне обличчя міста

За крок до іншування

Ганна Улюра

Два франкомовні романи: один – із Квебеку, другий – із Провансу. Обидва оприлюднили 2016 року. Обидва твори написали авторки-жінки, котрі належать до повоєнної генерації. Героями обох романів є українські дівчата, котрі емігрували/втекли/врятувалися з України. Дві книжки, написані «ними» про «нас».