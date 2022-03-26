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Єдиний спосіб мати справу з невільним світом, це стати самому абсолютно вільним
Камю
До теми
Росіянам
Василь МАХНО
вам же скніти в пропащій родіні вашій й Вані – єдрьона вош звісно Ваню не пальцем роблено але чим невідомо також
26.03.22
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Дискурси
Російськомовна Україна
Володимир В'ятрович
Мова — наша зброя у війні за українську незалежність. Ми відженемо російську армію за межі України і триматимемо кордони, зокрема мовні. Щоб русскій мір не мав тут жодного шансу
26.03.22
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Україна
31-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог продовжує повномасштабну збройну агресію, не полишає спроб ведення штурмових дій, здійснює авіаційні нальоти та намагається завдати вогневе ураження. Успіху не має. У ворога проглядається тенденція зниження контрактників у співвідношенні до строковиків
26.03.22
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Україна
Мати сили і вистояти
Анастасія ШИРОКА
Ми щодень переживаємо і піднесення, і відчай. Захоплюємося згуртованістю і розділяємо біль. Боїмося і стаємо комусь опорою. Та у цій щоденній гонці треба передусім зберегти себе
25.03.22
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Галичина
30-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Українське військо поволі відсовує фронт від Києва у бік кордону РФ, на Запорожжі відтісняє агресора в керунку баз у Криму. Генштаб ЗСУ констатує: противник змінює тактику і перелаштовується на тривале протистояння.
25.03.22
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Україна
Артисти балету закликали закрити небо над Україною
24 березня, до позачергового саміту НАТО, артисти балету зі всієї України випустили відео хореографічної композиції із закликом «НАТО, закрийте небо над Україною!».
24.03.22
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Штука
За крок до іншування
Ганна Улюра
Два франкомовні романи: один – із Квебеку, другий – із Провансу. Обидва оприлюднили 2016 року. Обидва твори написали авторки-жінки, котрі належать до повоєнної генерації. Героями обох романів є українські дівчата, котрі емігрували/втекли/врятувалися з України. Дві книжки, написані «ними» про «нас».
24.03.22
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Штука
Інша Росія
Володимир В'ятрович
Оздоровлення Росії можливе лише через перетворення на звичайну національну державу. Давши свободу всім поневоленим народам, Росія нарешті зможе й сама стати вільною.
24.03.22
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Україна