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Досить крихітного зернятка надії, щоб засіяти ціле поле щастя
Марк Леві
До теми
Мати сили і вистояти
Анастасія ШИРОКА
Ми щодень переживаємо і піднесення, і відчай. Захоплюємося згуртованістю і розділяємо біль. Боїмося і стаємо комусь опорою. Та у цій щоденній гонці треба передусім зберегти себе
25.03.22
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Галичина
30-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Українське військо поволі відсовує фронт від Києва у бік кордону РФ, на Запорожжі відтісняє агресора в керунку баз у Криму. Генштаб ЗСУ констатує: противник змінює тактику і перелаштовується на тривале протистояння.
25.03.22
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Україна
Артисти балету закликали закрити небо над Україною
24 березня, до позачергового саміту НАТО, артисти балету зі всієї України випустили відео хореографічної композиції із закликом «НАТО, закрийте небо над Україною!».
24.03.22
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Штука
За крок до іншування
Ганна Улюра
Два франкомовні романи: один – із Квебеку, другий – із Провансу. Обидва оприлюднили 2016 року. Обидва твори написали авторки-жінки, котрі належать до повоєнної генерації. Героями обох романів є українські дівчата, котрі емігрували/втекли/врятувалися з України. Дві книжки, написані «ними» про «нас».
24.03.22
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Штука
Інша Росія
Володимир В'ятрович
Оздоровлення Росії можливе лише через перетворення на звичайну національну державу. Давши свободу всім поневоленим народам, Росія нарешті зможе й сама стати вільною.
24.03.22
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Україна
Не сприймаймо злочинців як жертв
Ольга ПОПОВИЧ
Це не війна Путіна проти України – це війна росіян проти українців. 71% росіян підтримує війну проти України. Вони відчувають «гордість, радість, повагу, довіру або надію» від цієї війни.
24.03.22
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Україна
29-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Минув місяць... Становище на фронті засадничо не змінюється вже два тижні – окупант вкляк на місці. Російська воєнщина ховається по бункерах – уже понад десять діб не видно ані Шойґу, ані Ґєрасімова. А в Брюсселі починається висока зустріч НАТО.
24.03.22
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Україна
Путін, Кірілл: Не убий
Томаш Достатні
Путін до своїх дуже серйозних гріхів додає богохульство, бо він використовує Бога, щоб виправдати вчинене ним зло. Таким чином досягає вершини аморальності
24.03.22
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Дискурси