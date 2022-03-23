...Підніметься з руїн моя країна, бо мужності такої світ не знав

Страсті Маріуполеві

Мстислав Чернов

Це не було схоже на порятунок. Було відчуття, що нас просто перемістили з однієї небезпеки на іншу. Ти міг померти будь-якої миті. Я відчував вдячність, але в той же час і сором за те, що йду