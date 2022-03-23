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Війни легко починаються і дуже важко завершуються. І насилля - не завжди вихід
Олбрайт
До теми
Російська мова і українська нація.
Богдан ПАНКЕВИЧ
Чого це нас, галичан, шляк трафляє від російської мови, особливо в цей час війни? Адже розуміємо і допомагаємо тим, хто мусів тікати. Але від російської все одно шляк трафляє
23.03.22
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Галичина
Перша вистава у Львові в часі війни
«Великий льох» і «Сніг у Флоренції» – у цьогорічний день Театру Шкільний театр УКУ «На Симонових стовпах» хоче говорити Словом двох березневих геніїв, подарованих небом нашій українській землі: Тараса Шевченка і Ліни Костенко.
23.03.22
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Штука
Навздогін ювілею нашого Винничука
Андрій ЛЮБКА
Війна спотворює наше життя, й один із її наслідків такий, що ми забуваємо про справді важливе. Саме через неї непоміченим минув великий ювілей
22.03.22
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Дискурси
Мужність
Андрій Содомора
Є у Львові кам’яниця з латинськими афоризмами. Один із них по-римському стислий: «Domat omnia virtus» – Мужність долає все...
22.03.22
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Дискурси
Камо пойду от лица Твоєго, Господи
Володимир Сивохіп
Нині святкуємо 180-річчя від дня народження корифея української музики Миколи Лисенка. Сьогоднішній ювілейний концерт на площі Ринок у Львові може відбуватися під звуки повітряної тривоги.
22.03.22
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Штука
Україна — це арена протистояння Росія-Захід
Володимир В'ятрович
Путін має перевагу над Заходом, бо чітко розуміє — він уже у війні зі світом, хоч поки на українській території. Усі його кроки в Україні та світі враховують цю обставину.
22.03.22
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Україна
Страшне і доступне мистецтво
Богдан Мисюга
На другий день війни Львівська галерея мистецтв з ініціативи Тараса Возняка прийняла у своїх гостьових кімнатах перших біженців: родину художників Буднікових-Ралко. Вони невтомно малюють,це дуже дохідливі і прямоцільні образи, бо раптом усі стали мислити категоріями жаху та відрази до насильства.
21.03.22
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Штука
Між морлоками і елоями
Юрко ТИМЧУК
Поки росте рейтинг Зеленського в США, ми оглядаємо всі події тижня, що відбувалися навколо і в Україні
21.03.22
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Україна