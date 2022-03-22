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Коли велика справа — панувати над тілами, то ще більша — керувати душами
Сковорода
До теми
Камо пойду от лица Твоєго, Господи
Володимир Сивохіп
Нині святкуємо 180-річчя від дня народження корифея української музики Миколи Лисенка. Сьогоднішній ювілейний концерт на площі Ринок у Львові може відбуватися під звуки повітряної тривоги.
22.03.22
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Штука
Страшне і доступне мистецтво
Богдан Мисюга
На другий день війни з ініціативи Тараса Возняка Львівська галерея мистецтв прийняла у своїх гостьових кімнатах перших біженців: родину художників Буднікових-Ралко. Вони невтомно малюють,це дуже дохідливі і прямоцільні образи, бо раптом усі стали мислити категоріями жаху та відрази до насильства.
21.03.22
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Штука
Між морлоками і елоями
Юрко ТИМЧУК
Поки росте рейтинг Зеленського в США, ми оглядаємо всі події тижня, що відбувалися навколо і в Україні
21.03.22
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Україна
Чому сталася ця війна?
Володимир В'ятрович
Це етап нашої столітньої війни. Ще ніколи Україна не була в ній такою сильною, Росія ще ніколи не зазнавала в ній таких масштабних втрат, і світ ще ніколи настільки солідарно нас не підтримував
21.03.22
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Україна
Бренд «Українське мистецтво»
Марта Кузій
Чи може в українців змінитися фокус від ненависті, котра так лякає європейців, до ігнорування російської культури і побудови самодостатнього яскравого бренду українського мистецтва?
20.03.22
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Штука
Путін глибоко прорахувався з Україною
Ярослав Грицак
Боротьба за Україну, як каже нам історія, – це значно більше, ніж просто Україна чи Європа. Це боротьба за образ прийдешнього світу
20.03.22
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Дискурси
Putinversteher! Auf Wiedersehen!
Олександр Ірванець
Міфом, падіння якого шокує “весь цивілізований світ”, але Німеччину особливо, – є міф про велику російську культуру та загадкову російську душу
19.03.22
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Дискурси
«Ваґабундо» – мистецьке бомбосховище Франківська
Наталія ФЕДОРИШИН
Із початком повномасштабної війни «Ваґабундо» перетворився на справжнє мистецьке бомбосховище, оскільки розташоване в підвалі, проте й надалі гуртує митців з їхніми ініціативами.
19.03.22
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Галичина