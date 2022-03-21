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Боєць територіальної оборони у Харкові. Фото Anadolu
Понеділок, Березень 21, 2022 - 02:15
До теми
«Ваґабундо» – мистецьке бомбосховище Франківська
Наталія ФЕДОРИШИН
Із початком повномасштабної війни «Ваґабундо» перетворився на справжнє мистецьке бомбосховище, оскільки розташоване в підвалі, проте й надалі гуртує митців з їхніми ініціативами.
19.03.22
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Галичина
24-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Словаччина передасть Україні систему ППО С-300, окупанти зазнають суттєвих втрат і окопуються під Києвом, Байден застеріг Сі Цзіньпіна, ворог відрізав Маріуполь від моря, росіяни міняють свій операційний підхід і обирають війну на виснаження
19.03.22
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Україна
23-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росія вирішила підійти ближче до берегів Чорного моря біля Одеси. Росіяни взялися обстрілювати курортні селища, а також організували груповий вихід кораблями до української землі. У військовому командуванні пояснили: РФ тестує українську ППО.
18.03.22
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Україна
Михайло Подоляк про те, як закінчити війну.
Радник глави офісу Президента України в інтерв’ю польському інтернет-порталу WP про переговори з Росією.
17.03.22
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Україна
Вона нікуди не подінеться
Тарас Прохасько
У своєму духовному подвигові, який є передовсім переростанням власної узалежненості, не сміємо сподіватися, що саме ми стали навічно центральним пунктом любові для цілого світу
17.03.22
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Дискурси
Лелеки повертаються додому
Мар’яна БАРЧУК-ГАЛИК
Дістаю телефон і посеред вулиці, змахуючи з екрана сніжинки, а з вій сльози, купую квиток. До України. Бо усі ми трохи лелеки.
17.03.22
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Україна
Свобода оплачується кров’ю
Уляна Галич
Війна є одним із найпотужніших генераторів справжньої, якісної поезії, вимовленої та вимоленої з нутра, з глибини рефлексії, з усього того, що творить щоденну побутовість конкретного людського індивіду й загальний горизонт позиціонування спільноти.
17.03.22
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Штука
ECCE HOMO
Євген Жеребецький
До людей Заходу. Жахливе відео, де хлопчик плаче і тягне за собою пластиковий пакет. Маленький Ісус
16.03.22
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Україна