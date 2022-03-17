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Кров кличе кров. Манить до себе і барвою й запахом.
Юрій Винничук
До теми
Михайло Подоляк про те, як закінчити війну.
Радник глави офісу Президента України в інтерв’ю польському інтернет-порталу WP про переговори з Росією.
17.03.22
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Україна
Свобода оплачується кров’ю
Уляна Галич
Війна є одним із найпотужніших генераторів справжньої, якісної поезії, вимовленої та вимоленої з нутра, з глибини рефлексії, з усього того, що творить щоденну побутовість конкретного людського індивіду й загальний горизонт позиціонування спільноти.
17.03.22
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Штука
Культура поза політикою
Олександр Ірванець
Той путін сидить у пушкіні В толстому і в достоєвському І з гоголя він визира крадькома Хоч як це мені не прикро
16.03.22
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Дискурси
ECCE HOMO
Євген Жеребецький
До людей Заходу. Жахливе відео, де хлопчик плаче і тягне за собою пластиковий пакет. Маленький Ісус
16.03.22
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Україна
Війна, яка готувалася сто років
(с) Богдан Мисюга
Війна — це завжди тектонічний злам: між парадигмами, цивілізаціями, зрештою, навіть між діаметрально протилежними векторами світогляду, які не можуть поряд існувати. Те, що сталося в Україні, — не могло не статися, бо дуже багато царин суспільного життя в Україні сигналізувало про цей світоглядний розлам, і мистецтво — не виняток.
16.03.22
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Штука
Впоратися з десперованим і небезпечним Путіним
Курт Волкер
Захід замість того, щоб говорити Росії, чого ми не будемо робити, повинен змусити її тривожитися тим, що ми можемо робити.
16.03.22
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Дискурси
Вавилон говорить (1-15)
Мар'яна Прохасько
Хочу додому. Хочу прокинутися, поставити каву, приготувати горнятко, подивитись у вікно, на небо, і щоб тихо було... Знаю. Потерпи. Ще трошки. Пташечко.
16.03.22
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Україна
Hemingway Trust не працюватиме з Росією
Hemingway Trust розірвав домовленості російським видавцем і припинив переговори про новий контракт із сербським видавцем через підтримку Сербією Росії, переконав видавництво Simon & Schuster не продавати книги в Росію і не вести жодних справ, а надалі припинятиме стосунки з будь-якою країною, яка підтримує Росію з будь-якої причини чи обґрунтування.
15.03.22
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Штука