Війна, яка готувалася сто років

(с) Богдан Мисюга

Війна — це завжди тектонічний злам: між парадигмами, цивілізаціями, зрештою, навіть між діаметрально протилежними векторами світогляду, які не можуть поряд існувати. Те, що сталося в Україні, — не могло не статися, бо дуже багато царин суспільного життя в Україні сигналізувало про цей світоглядний розлам, і мистецтво — не виняток.