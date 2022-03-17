Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Мар'яна Прохасько
головна
знимка Мар'яни Прохасько
Четвер, Березень 17, 2022 - 14:30
До теми
Війна, яка готувалася сто років
(с) Богдан Мисюга
Війна — це завжди тектонічний злам: між парадигмами, цивілізаціями, зрештою, навіть між діаметрально протилежними векторами світогляду, які не можуть поряд існувати. Те, що сталося в Україні, — не могло не статися, бо дуже багато царин суспільного життя в Україні сигналізувало про цей світоглядний розлам, і мистецтво — не виняток.
16.03.22
|
|
Штука
Впоратися з десперованим і небезпечним Путіним
Курт Волкер
Захід замість того, щоб говорити Росії, чого ми не будемо робити, повинен змусити її тривожитися тим, що ми можемо робити.
16.03.22
|
|
Дискурси
Hemingway Trust не працюватиме з Росією
Hemingway Trust розірвав домовленості російським видавцем і припинив переговори про новий контракт із сербським видавцем через підтримку Сербією Росії, переконав видавництво Simon & Schuster не продавати книги в Росію і не вести жодних справ, а надалі припинятиме стосунки з будь-якою країною, яка підтримує Росію з будь-якої причини чи обґрунтування.
15.03.22
|
|
Штука
Таке суспільство неможливо перемогти
Ярослав Грицак
Люди перестають бути просто об’єктом – й у той момент, коли населення стає суб’єктом, вже немає значення, які технології проти них застосовують.
15.03.22
|
|
Галичина
Останнє слово на неправедному судилищі в Криму
Сервер Мустафаєв
Сервера Мустафаєва, координатора «Кримської солідарності», засуджено на 14 років колонії сурового режиму. Беззаконня в Росії стало законом життя
15.03.22
|
|
Україна
Лист музичної спільноти
Звернення до Всесвітньої федерації музичних конкурсів із вимогою перенести проведення ключових музичних конкурсів, таких як Van Cliburn, Queen Elizabeth, Santander та інших аж до стабілізації ситуації в Україні для того, щоб українські музиканти змогли взяти участь.
14.03.22
|
|
Штука
Спостереження з тилу
Наталія ФЕДОРИШИН
Війна підриває людську свідомість: від глибинного відчаю до бажання вбивати. Дві крайності щодня борються десь всередині, і лише дитячі бажання уваги та їжі повертають до буденної реальності в тилу.
14.03.22
|
|
Галичина
Ми не надто багато навчилися з історії
Оксана Забужко
Спочатку була Австрія, потім Чехословаччина, потім Польща, потім Європа. Спочатку була Грузія, потім Білорусь, потім Україна, потім Європа
14.03.22
|
|
Дискурси