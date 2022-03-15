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Sorry, Sorry Sarajevo by Nicola Hicks
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скульптура Ніколи Гікса
Вівторок, Березень 15, 2022 - 22:15
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Спостереження з тилу
Наталія ФЕДОРИШИН
Війна підриває людську свідомість: від глибинного відчаю до бажання вбивати. Дві крайності щодня борються десь всередині, і лише дитячі бажання уваги та їжі повертають до буденної реальності в тилу.
14.03.22
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Галичина
Дев'ятнадцятий день війни в Україні
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росія силкується перегрупувати армію, щоб відновити наступ на Київ, Харків, Миколаїв, Маріуполь, і шукає підтримки – набирає найманців у Азії, просить в Китаю зброю. Морально-психологічний стан ворога залишається на низькому рівні. На цьому тлі Київ і Москва заявляють про успіхи у переговорах
14.03.22
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Україна
Викрадення Білорусі
Віталій Портников
За свої помилки, за свою разючу короткозорість і недалекоглядність українці платять сьогодні значно більшу ціну, ніж білоруси
13.03.22
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Дискурси
Імперія знову атакує. Яка кінцева мета Путіна?
Тімоті Снайдер
Йдеться про знищення України як держави та знищення українського народу. Щоби було зрозуміло: така ідея рівносильна геноциду
11.03.22
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Дискурси
Перевал львівський вокзал: за межами можливого
Юлія ОВСЯНИК
Поїзд із кінцевою станцією «Львів» для тисяч українців став ціллю на виживання. Місто, яке звикло приймати туристів, стало місцем прихистку і центром західного тилу.
11.03.22
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Галичина
Від абстракцій до конкретів
Юрій Андрухович
Як війна сипонула по нас першими ракетами, знайомі, друзі та журналісти з інших країн сипонули мені на пошту своїх листів – десятками, сотнями
11.03.22
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Дискурси
Спадщина Другої світової: помста “дідів”
Олеся Ісаюк
Міф — така річ, якій треба відповідати. Якщо ти граєш роль лицаря-визволителя, треба хоч трохи ним бути. Інакше дисонанс породжуватиме все більшу і більшу нехіть до самозванця.
10.03.22
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Україна
Шевченко-2022
Ростислав Чопик
«Встане Україна. І розвіє тьму неволі. Світ правди засвітить.» Хіба не це відбувається зараз?
09.03.22
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Штука