Sorry, Sorry Sarajevo by Nicola Hicks

Дев'ятнадцятий день війни в Україні

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Росія силкується перегрупувати армію, щоб відновити наступ на Київ, Харків, Миколаїв, Маріуполь, і шукає підтримки – набирає найманців у Азії, просить в Китаю зброю. Морально-психологічний стан ворога залишається на низькому рівні. На цьому тлі Київ і Москва заявляють про успіхи у переговорах