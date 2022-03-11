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Жоден біль не змінить фактів
Стівен Кінґ
До теми
Від абстракцій до конкретів
Юрій Андрухович
Як війна сипонула по нас першими ракетами, знайомі, друзі та журналісти з інших країн сипонули мені на пошту своїх листів – десятками, сотнями
11.03.22
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Дискурси
Там ніщо не змінилося
Тарас Прохасько
Російська армія настільки громіздка і настільки бездумно жорстока, що головне – не розслаблятися, щоби якнайменше зачепили уламки конструкції, яка валиться
10.03.22
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Дискурси
Шевченко-2022
Ростислав Чопик
«Встане Україна. І розвіє тьму неволі. Світ правди засвітить.» Хіба не це відбувається зараз?
09.03.22
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Штука
Тарас Шевченко ‒ пророк і карикатурист
Роксана Харчук
Найпершим гріхом української людини поет уважав примирення з ворогом, служіння йому, втрату власної гідності, тобто аморальність.
09.03.22
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Штука
Полюбити життя
Мар’яна БАРЧУК-ГАЛИК
Тепер я розумію Шевченка. Я знаю, як саме він полюбив Україну. Просто спочатку він полюбив кожне українське життя. І я теж. Полюбила. І вболіваю. І ви полюбіть. Це прекрасно.
09.03.22
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Україна
Життя без Пушкіна
Олександр БОЙЧЕНКО
Чеський бізнес-геній Томаш Батя ще й чудово розумівся на літературі. Тому застерігав: «не читайте російських романів. російські романи вбивають радість життя»
08.03.22
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Минуле
Помста історії
Олеся Ісаюк
У черговій ітерації “з москвинами тану”, як співається у стрілецькій маршовій пісні, відбувається заміщення давно мертвого імперського наративу – національним українським.
08.03.22
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Україна
«Наша сотня вже готова»
Юлія ОВСЯНИК
Пишучи про Стрий, я розумію, що пишу про кожне місто, містечко і село в Галичині, яке зараз тримає надійний тил для українського війська.
08.03.22
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Галичина