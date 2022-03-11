Жоден біль не змінить фактів

Полюбити життя

Мар’яна БАРЧУК-ГАЛИК

Тепер я розумію Шевченка. Я знаю, як саме він полюбив Україну. Просто спочатку він полюбив кожне українське життя. І я теж. Полюбила. І вболіваю. І ви полюбіть. Це прекрасно.