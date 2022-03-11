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П'ятниця, Березень 11, 2022 - 14:00
До теми
Шевченко-2022
Ростислав Чопик
«Встане Україна. І розвіє тьму неволі. Світ правди засвітить.» Хіба не це відбувається зараз?
09.03.22
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Штука
Тарас Шевченко ‒ пророк і карикатурист
Роксана Харчук
Найпершим гріхом української людини поет уважав примирення з ворогом, служіння йому, втрату власної гідності, тобто аморальність.
09.03.22
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Штука
Зі щоденника моєї війни
Юрій Винничук
Те, що у мирний час для тебе було таким буденним, тепер сприймається інакше. Торкаєшся рукою дерев, наче давніх знайомих. Вони не відчувають жодної тривоги. Переймаю від них спокій.
09.03.22
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Дискурси
Полюбити життя
Мар’яна БАРЧУК-ГАЛИК
Тепер я розумію Шевченка. Я знаю, як саме він полюбив Україну. Просто спочатку він полюбив кожне українське життя. І я теж. Полюбила. І вболіваю. І ви полюбіть. Це прекрасно.
09.03.22
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Україна
Життя без Пушкіна
Олександр БОЙЧЕНКО
Чеський бізнес-геній Томаш Батя ще й чудово розумівся на літературі. Тому застерігав: «не читайте російських романів. російські романи вбивають радість життя»
08.03.22
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Минуле
Битва за Київ
Андрій ЛЮБКА
Постановивши взяти Київ, Путін прирік себе на поразку. Бо Київ узяти неможливо. Є речі, які перебувають поза межею можливого.
08.03.22
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Дискурси
Помста історії
Олеся Ісаюк
У черговій ітерації “з москвинами тану”, як співається у стрілецькій маршовій пісні, відбувається заміщення давно мертвого імперського наративу – національним українським.
08.03.22
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Україна
«Наша сотня вже готова»
Юлія ОВСЯНИК
Пишучи про Стрий, я розумію, що пишу про кожне місто, містечко і село в Галичині, яке зараз тримає надійний тил для українського війська.
08.03.22
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Галичина