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Коли за нас Бог, то хто проти нас?
До Римлян 8:31
До теми
Шевченко-2022
Ростислав Чопик
«Встане Україна. І розвіє тьму неволі. Світ правди засвітить.» Хіба не це відбувається зараз?
09.03.22
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Штука
Тарас Шевченко ‒ пророк і карикатурист
Роксана Харчук
Найпершим гріхом української людини поет уважав примирення з ворогом, служіння йому, втрату власної гідності, тобто аморальність.
09.03.22
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Штука
Без слова поета нам не залишиться нічого
Павел Прухняк
Лиш дев’ять років жив як вільна людина, але духом був вільний завжди. Як вільними є написані ним слова. Їхньою волею можна безустанно дихати.
09.03.22
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Дискурси
Битва за Київ
Андрій ЛЮБКА
Постановивши взяти Київ, Путін прирік себе на поразку. Бо Київ узяти неможливо. Є речі, які перебувають поза межею можливого.
08.03.22
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Дискурси
Помста історії
Олеся Ісаюк
У черговій ітерації “з москвинами тану”, як співається у стрілецькій маршовій пісні, відбувається заміщення давно мертвого імперського наративу – національним українським.
08.03.22
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Україна
«Наша сотня вже готова»
Юлія ОВСЯНИК
Пишучи про Стрий, я розумію, що пишу про кожне місто, містечко і село в Галичині, яке зараз тримає надійний тил для українського війська.
08.03.22
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Галичина
Homo Editor
Оксана ФОРОСТИНА
«Америка потребує редагування,» писала Тіна Браун. Саме цим займався Рябчук: редагуванням України. «Лексикон націоналіста» можна назвати коротким конспектом такого редакторського досвіду
07.03.22
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Штука
Листівка з Перемишля
Нікодем Щиґловський
Будь-яка війна за фантазію заснована на брехні, власне тому, коли вона стикається з реальністю, вона завжди закінчується однаково. Рано чи пізно.
07.03.22
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Галичина