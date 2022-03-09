не зостанеться камінь на камені

від колон зизооких орди

оглядає із кручі у Каневі

наше військо і наші фронти

в березневому дні від народження

нам звучить його вірш як сурма

він звертається до ненароджених

і живих – інших в нас вже нема

нам потрібно триматись за Київ

за Дніпро й оборонні вали

за ґрунтів поцяткований килим

за поеми його і псалми

розуміє – в цю прикру годину

править баль доокола смерть

і розправивши груди і спину

полишає свій постамент

я дивлюсь як він твердо і щемко

ставить підпис за свій автомат

«ваше прізвище?» – каже: «Шевченко»

«а посада?» – він каже: «солдат»

він в чоті молодий – як «Зі свічкою»

не пізнати – усі залягли

за якимись кущами над річкою

за горбами й бинтами імли

рукави обмотали всі смужками

і жовтіють колоссям пшениць

він лежить з цими хлопцями мужніми

і чекає на гул гусениць

9 березня 2022