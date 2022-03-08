США відмовляються від російських енергоносіїв.

Велика Британія зробить це до кінця року, а Європейська Унія упродовж кількох наступних років.

Президент Сполучені Штати Джо Байден оголосив про повну заборону на імпорт російської нафти, газу та вугілля. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. За словами американського лідера, цей крок означає, що американці завдали ще одного потужного удару по путінському керівництву.

«Ми не братимемо участі в субсидуванні війни Путіна. Ми перекриємо головну артерію російської економіки», – заявив Байден.

Президент США повідомив, що рішення заборонити імпорт російських енергоносіїв було ухвалено після детальних консультацій зі союзниками. Виступаючи в Білому, він попередив, що ціни на газ можуть піднятися після цього кроку, але застеріг нафтові компанії проти спроб невиправданого завищення цін. «США також заплатять певну ціну, але це ціна захисту волі», – сказав Байден

«Президент Путін, здається, сповнений рішучості продовжувати свій кривавий шлях, чого б це йому не коштувало. Але Україна ніколи не стане перемогою Путіна», – запевнив президент США.

Тим часом уряд Великої Британії оголосив, що поступово відмовиться від імпорту російської нафти та нафтопродуктів до кінця 2022 року. Британський прем’єрміністр Борис Джонсон пояснив, що перехідний період буде необхідний, щоб дати ринкам та бізнесу час пристосуватися до нових реалій та знайти заміну російській нафті, яка становить наразі 8% споживання Об’єднаним Королівством.

Європейська Унія також зробила кроки щодо обмеження залежності від російських енергоносіїв. Керівництво ЄУ, повідомило, що скоротить потребу в них на дві третини до кінця року. План Брюсселя передбачає збільшення закупівель скрапленого газу (його основні постачальники – Катар та США), збільшення запасів у сховищах, зростання виробництва водню та біогазів та будівництво вітряних та сонячних електростанцій.

«План значно скоротить нашу залежність від російського газу вже цього року, а протягом кількох років дозволить нам зовсім відмовитися від імпорту з Росії. Але я також глибоко переконаний, що навіть якщо це нелегко, навіть якщо це дуже важко, це те, що нам потрібно зробити, оскільки тепер це також тісно пов’язане з нашою безпекою», – заявив віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс (Frans Timmermans), виступаючи перед депутатам Європарламенту.