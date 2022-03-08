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Борітеся — поборете, вам Бог помагає!
Тарас Шевченко
До теми
«Наша сотня вже готова»
Юлія ОВСЯНИК
Пишучи про Стрий, я розумію, що пишу про кожне місто, містечко і село в Галичині, яке зараз тримає надійний тил для українського війська.
08.03.22
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Галичина
Homo Editor
Оксана ФОРОСТИНА
«Америка потребує редагування,» писала Тіна Браун. Саме цим займався Рябчук: редагуванням України. «Лексикон націоналіста» можна назвати коротким конспектом такого редакторського досвіду
07.03.22
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Штука
Листівка з Перемишля
Нікодем Щиґловський
Будь-яка війна за фантазію заснована на брехні, власне тому, коли вона стикається з реальністю, вона завжди закінчується однаково. Рано чи пізно.
07.03.22
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Галичина
Нотатки із облоги
Володимир Шелухін
Коли скінчиться війна і добро переможе, як у казці… Ви усміхаєтеся? Даремно. Кожна казка – це уламок міфу, а міф – це історія, яка завжди повторюється.
07.03.22
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Дискурси
Персоніфікована війна
Юрко ТИМЧУК
У минулому столітті були сакралізовані безіменні герої. В сучасній реальності кожна подія має прив'язані до себе прізвище, ім'я, по батькові і решту біографічних та антропоморфічних даних.
07.03.22
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Україна
«Мусить же бути хтось нездоланний…»
Андрій Содомора
За людину, за цінності, за світ, що його створив Усевишній для світла і добра, а не для темряви і зла, стоїмо нині. І вистоїмо! Бо з нами – Правда
06.03.22
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Дискурси
...війна скорочує відстань...
Галина КРУК
#PEN_poetry :Хочемо поділитися з вами віршем членкині Українського ПЕН Галини Крук (переклад німецькою Христини Назаркевич).
06.03.22
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Штука
Про превентивний механізм агресії
Михайло САВЧИН
«Мальчик, границы России нигде не заканчиваются». Імперськість у крові цього народу. Формально будучи федерацією, Росія такою не є – це суперунітарна держава.
06.03.22
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Україна