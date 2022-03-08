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Бірчак
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Фото історика Володимира Бірчака, який зараз боронить Київ
Вівторок, Березень 8, 2022 - 11:30
До теми
Homo Editor
Оксана ФОРОСТИНА
«Америка потребує редагування,» писала Тіна Браун. Саме цим займався Рябчук: редагуванням України. «Лексикон націоналіста» можна назвати коротким конспектом такого редакторського досвіду
07.03.22
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Штука
Персоніфікована війна
Юрко ТИМЧУК
У минулому столітті були сакралізовані безіменні герої. В сучасній реальності кожна подія має прив'язані до себе прізвище, ім'я, по батькові і решту біографічних та антропоморфічних даних.
07.03.22
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Україна
«Мусить же бути хтось нездоланний…»
Андрій Содомора
За людину, за цінності, за світ, що його створив Усевишній для світла і добра, а не для темряви і зла, стоїмо нині. І вистоїмо! Бо з нами – Правда
06.03.22
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Дискурси
...війна скорочує відстань...
Галина КРУК
#PEN_poetry :Хочемо поділитися з вами віршем членкині Українського ПЕН Галини Крук (переклад німецькою Христини Назаркевич).
06.03.22
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Штука
Про превентивний механізм агресії
Михайло САВЧИН
«Мальчик, границы России нигде не заканчиваются». Імперськість у крові цього народу. Формально будучи федерацією, Росія такою не є – це суперунітарна держава.
06.03.22
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Україна
Альбіґойський хрестовий похід
Віталій Портников
Для «порятунку російськомовних» від «націоналістичної єресі» Путін бомбардує і руйнує міста, де більшість мешканців розмовляє російською
06.03.22
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Дискурси
Пенс може перемогти Трампа на українській темі
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Ексвіцепрезидент Майк Пенс усе частіше й рішучіше кидає виклик своєму колишньому шефові Дональдові Трампу. Козирна карта Пенса – Україна, яка воює.
06.03.22
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У світі
Одинадцятий день війни Росії в Україні
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Україна продовжує чинити запеклий опір російським загарбникам, важкі бої йдуть на підступах до низки міст, війська Путіна втратили наступальну ініціативу на всіх напрямках, їхні задіяні ресурси вичерпуються, але очікується поновлення наступу в найближчу добу-дві.
06.03.22
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Україна