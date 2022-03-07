Зустріч глав МЗС Росії та України відбудеться в Туреччині 10 березня.

У перемовинах візьме участь як посередник міністр закордонних справ Туреччини

 

 

На півдні Туреччини, в місті Анталії 10 березня відбудуться перемовини міністрів закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеба та Сергія Лаврова. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на голову турецької дипломатії Мевлюта Чавушоґлу. Це буде перша зустріч міністрів Росії та України з моменту російського вторгнення. Чавушоґлу теж візьме участь у перемовинах.

 

У МЗС Росії підтвердили, що заплановано «контакт» Лаврова та Кулеби. Про те, що обговорюватимуть міністри, не йдеться.

 

Дмитро Кулеба ще раніше заявив, що готовий до перемовин з Лавровим, але лише за умови, що вони будуть «предметними».

 

З початку збройного вторгнення Росії в Україну Туреччина намагається відігравати посередницьку роль. Президент Реджеп Таїп Ердоґан проводив телефонні розмови з президентами обох ворогуючих країн. Він неодноразово заявляв, що готовий організувати зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

 

Нагадаємо, що Туреччина підтримує територіальну цілісність України та постачає їй зброю. Водночас Анкара відмовляється запроваджувати санкції проти Росії.

07.03.2022

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