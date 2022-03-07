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головна
Хлопчик-біженець після евакуації з України до Угорщини. Фото Reuters
Понеділок, Березень 7, 2022 - 00:45
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...війна скорочує відстань...
Галина КРУК
#PEN_poetry :Хочемо поділитися з вами віршем членкині Українського ПЕН Галини Крук (переклад німецькою Христини Назаркевич).
06.03.22
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Штука
Пенс може перемогти Трампа на українській темі
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Ексвіцепрезидент Майк Пенс усе частіше й рішучіше кидає виклик своєму колишньому шефові Дональдові Трампу. Козирна карта Пенса – Україна, яка воює.
06.03.22
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У світі
СУБОТА, 5 БЕРЕЗНЯ
Олександр Ірванець
Цього року у Неділю Прощену Я, здається, не усіх прощу! Я ніколи не прощу Росію. ...Чом відводиш очі, Білорусь?
05.03.22
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Дискурси
Ісход
Василь МАХНО
... позирки ці діточі з вагонного із вікна забути не зможем й не схочем так позирає війна
05.03.22
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Дискурси
Кіберкозаки – бійці невидимого фронту
Юлія ОВСЯНИК
Із початком війни вони здебільшого евакуювалися на захід України, але для них і тут передова, бо їхня зброя – комп’ютер та інтернет.
05.03.22
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Галичина
Мистецтво, культура та війна
Розуміємо безпеку як безпеку бути разом, діяти разом та надавати прихисток. Залишаємось простором для мистецтва та мисткинь/митців й під час війни. Бо культура та мистецтво тепер міняють формати, але не втрачають цінності.
05.03.22
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Штука
Десятий день війни, десятий день відсічі.
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Військові України продовжують вести важкі бої на підступах до низки міст. У більшості випадків російські військові зазнали серйозних втрат, коли намагалися прориватися до Харкова, Маріуполя, Херсона, Миколаєва, Чернігова, Києва. Росія обстрілює житлові будинки з мешканцями.
05.03.22
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Україна
Львів волонтерський. Фоторепортаж
Павло ПАЛАМАРЧУК
Протитанкові "їжаки", маскувальні сітки і коктейль "Бандера-смузі" — львів'яни активно включилися у допомогу армії
04.03.22
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Галичина