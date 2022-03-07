Мистецтво, культура та війна

Розуміємо безпеку як безпеку бути разом, діяти разом та надавати прихисток. Залишаємось простором для мистецтва та мисткинь/митців й під час війни. Бо культура та мистецтво тепер міняють формати, але не втрачають цінності.