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Ніде ніщо не чекає людину. Завжди треба самому приносити все з собою
Еріх Марія Ремарк
До теми
Мій непроголошений спіч
Олександр Ірванець
Після 1945-го німецькомовні євреї соромилися розмовляти німецькою, за кілька воєнних років вона стала мовою нелюдів. Хочеться сподіватися на подібну реакцію і від українців
04.03.22
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Дискурси
Львів волонтерський. Фоторепортаж
Павло ПАЛАМАРЧУК
Протитанкові "їжаки", маскувальні сітки і коктейль "Бандера-смузі" — львів'яни активно включилися у допомогу армії
04.03.22
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Галичина
Подолати страх
Мирослав МАРИНОВИЧ
Одних він мобілізує, інших паралізує, а третіх кидає в паніку. Але людина навіть в найгірших умовах ніколи не є сама. Бог завжди простягає до нас руку, просто ми не вміємо це бачити.
04.03.22
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Галичина
Львівська національна опера започаткувала Stand with Ukraine
Львівська національна опера виступила зі зверненням до міжнародної мистецької спільноти і започаткувала електронну бібліотеку української музики Stand with Ukraine.
03.03.22
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Штука
Вони вірять у перемогу України!
Мирослав Маринович–Наріман Джелян
На наших очах уся конструкція путінської Росії розсипається на порох. Так, уламки цієї руїни боляче травмують наші народи, але ця жертва українців і кримських татар має великий сенс
03.03.22
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Галичина
Сурміть
Василь МАХНО
сурміть – в нас вже горла похрипли та кров в нас залізна кріпне вона в нас із люті – не з страху
02.03.22
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Дискурси
В Україні вирішується доля усього світу
Ярослав Грицак
На європейському континенті не було великих воєн впродовж 77 років. За цей час сформувався Європейський Союз під лозунгом «Ніколи знову», і людству здавалося, що так триватиме вічно…
02.03.22
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Галичина
У пошуках російського Ясперса
Олександр Ірванець
Яким чином протверезити нинішніх росіян по всіх тих омськах-томськах, як переконати їх у глибинній, питомій злочинності цілої великої країни?
02.03.22
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Дискурси