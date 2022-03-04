Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
І вражою злою кров'ю волю окропіте
головна
Бородянка
П'ятниця, Березень 4, 2022 - 13:15
До теми
Львівська національна опера започаткувала Stand with Ukraine
Львівська національна опера виступила зі зверненням до міжнародної мистецької спільноти і започаткувала електронну бібліотеку української музики Stand with Ukraine.
03.03.22
|
|
Штука
Вони вірять у перемогу України!
Мирослав Маринович–Наріман Джелян
На наших очах уся конструкція путінської Росії розсипається на порох. Так, уламки цієї руїни боляче травмують наші народи, але ця жертва українців і кримських татар має великий сенс
03.03.22
|
|
Галичина
Сурміть
Василь МАХНО
сурміть – в нас вже горла похрипли та кров в нас залізна кріпне вона в нас із люті – не з страху
02.03.22
|
|
Дискурси
В Україні вирішується доля усього світу
Ярослав Грицак
На європейському континенті не було великих воєн впродовж 77 років. За цей час сформувався Європейський Союз під лозунгом «Ніколи знову», і людству здавалося, що так триватиме вічно…
02.03.22
|
|
Галичина
У пошуках російського Ясперса
Олександр Ірванець
Яким чином протверезити нинішніх росіян по всіх тих омськах-томськах, як переконати їх у глибинній, питомій злочинності цілої великої країни?
02.03.22
|
|
Дискурси
Чому Путін вже програв цю війну
Юваль Ной Гарарі
У свідоцтві про смерть Російської імперії буде записано ім’я не Михаїла Горбачова, а Путіна.
02.03.22
|
|
Дискурси
Танець суфія
Катерина Гладка
Ми кожен на своїх фронтах намагаємось відчувати землю під ногами і звертаємо свій зір до неба. І не лише для того, аби побачити чи не летить щось знову, а й до Божистого, до тих стихій, частиною яких ми всі є.
02.03.22
|
|
Штука
Сьомий день. Росії нічого не виходить
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська цілковито втратили ініціативу у прямих боях з українським військом. Нападник щораз інтенсивніше використовує ракети й авіаційні бомбардування і спрямовує їх проти звичайної міської інфраструктури, проти людських домівок.
02.03.22
|
|
Україна