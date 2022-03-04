І вражою злою кров'ю волю окропіте

Танець суфія

Катерина Гладка

Ми кожен на своїх фронтах намагаємось відчувати землю під ногами і звертаємо свій зір до неба. І не лише для того, аби побачити чи не летить щось знову, а й до Божистого, до тих стихій, частиною яких ми всі є.