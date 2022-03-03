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Помилково припускати, ніби всі люди мають однакову здатність відчувати
Еріх Марія Ремарк
До теми
Львівська національна опера започаткувала Stand with Ukraine
Львівська національна опера виступила зі зверненням до міжнародної мистецької спільноти і започаткувала електронну бібліотеку української музики Stand with Ukraine.
03.03.22
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Штука
Чому Путін вже програв цю війну
Юваль Ной Гарарі
У свідоцтві про смерть Російської імперії буде записано ім’я не Михаїла Горбачова, а Путіна.
02.03.22
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Дискурси
Танець суфія
Катерина Гладка
Ми кожен на своїх фронтах намагаємось відчувати землю під ногами і звертаємо свій зір до неба. І не лише для того, аби побачити чи не летить щось знову, а й до Божистого, до тих стихій, частиною яких ми всі є.
02.03.22
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Штука
Найкраще місто у світі – це Київ
Маріанна Челецька
Є одна таємниця, яка робить цю підліткову книжку вкрай актуальною в умовах наступу на Київ та воєнного стану в Україні. І про яку повинні знати всі українці!.. Усі, хто знає, що «найкраще місто у світі – це Київ».
01.03.22
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Штука
Ми – легенда
Юрко ТИМЧУК
Десь нагорі Гомер, дивлячись на те, що відбувається, де "лани широкополі, і Дніпро, і кручі", каже "Нема нічого гіршого від блукань у чужих краях", а Леся Українка додає своє "Щоб не плакать, я сміялась".
01.03.22
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Україна
День шостий. Вогонь у Харкові
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вранці на центральній площі Харкова – площі Свободи – перед самою адміністрацією був потужний вибух. Після кількох невдалих спроб у місто почала просочуватися піхота. Російська армія силкується деморалізувати Україну обстрілами житлових кварталів.
01.03.22
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Україна
Нотатки під час війни
Олександр Ірванець
Ніколи не думав, що писатиму текст із таким заголовком. Тим більше із власного дому, у своїй країні...
28.02.22
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Дискурси
Ми для них аж такі цікаві
Мар'яна Прохасько
Ужгород, найбезпечніше місто України, на очах перетворюється на Вавилон. Сьогодні четвертий день російсько-української війни. У місто з населенням 112 тисяч на цю мить прибуло 40 тисяч
28.02.22
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Україна