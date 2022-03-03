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Графіті на одній з вулиць Парижу
Четвер, Березень 3, 2022 - 11:45
До теми
Львівська національна опера започаткувала Stand with Ukraine
Львівська національна опера виступила зі зверненням до міжнародної мистецької спільноти і започаткувала електронну бібліотеку української музики Stand with Ukraine.
03.03.22
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Штука
Чому Путін вже програв цю війну
Юваль Ной Гарарі
У свідоцтві про смерть Російської імперії буде записано ім’я не Михаїла Горбачова, а Путіна.
02.03.22
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Дискурси
Танець суфія
Катерина Гладка
Ми кожен на своїх фронтах намагаємось відчувати землю під ногами і звертаємо свій зір до неба. І не лише для того, аби побачити чи не летить щось знову, а й до Божистого, до тих стихій, частиною яких ми всі є.
02.03.22
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Штука
Найкраще місто у світі – це Київ
Маріанна Челецька
Є одна таємниця, яка робить цю підліткову книжку вкрай актуальною в умовах наступу на Київ та воєнного стану в Україні. І про яку повинні знати всі українці!.. Усі, хто знає, що «найкраще місто у світі – це Київ».
01.03.22
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Штука
Ми – легенда
Юрко ТИМЧУК
Десь нагорі Гомер, дивлячись на те, що відбувається, де "лани широкополі, і Дніпро, і кручі", каже "Нема нічого гіршого від блукань у чужих краях", а Леся Українка додає своє "Щоб не плакать, я сміялась".
01.03.22
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Україна
День шостий. Вогонь у Харкові
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вранці на центральній площі Харкова – площі Свободи – перед самою адміністрацією був потужний вибух. Після кількох невдалих спроб у місто почала просочуватися піхота. Російська армія силкується деморалізувати Україну обстрілами житлових кварталів.
01.03.22
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Україна
Нотатки під час війни
Олександр Ірванець
Ніколи не думав, що писатиму текст із таким заголовком. Тим більше із власного дому, у своїй країні...
28.02.22
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Дискурси
Ми для них аж такі цікаві
Мар'яна Прохасько
Ужгород, найбезпечніше місто України, на очах перетворюється на Вавилон. Сьогодні четвертий день російсько-української війни. У місто з населенням 112 тисяч на цю мить прибуло 40 тисяч
28.02.22
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Україна