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Дитина на війні
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Дитина на війні
Середа, Березень 2, 2022 - 10:00
До теми
Найкраще місто у світі – це Київ
Маріанна Челецька
Є одна таємниця, яка робить цю підліткову книжку вкрай актуальною в умовах наступу на Київ та воєнного стану в Україні. І про яку повинні знати всі українці!.. Усі, хто знає, що «найкраще місто у світі – це Київ».
01.03.22
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Штука
День шостий. Вогонь у Харкові
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вранці на центральній площі Харкова – площі Свободи – перед самою адміністрацією був потужний вибух. Після кількох невдалих спроб у місто почала просочуватися піхота. Російська армія силкується деморалізувати Україну обстрілами житлових кварталів.
01.03.22
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Україна
Груповий портрет з Хуйлом
Олександр БОЙЧЕНКО
Наскільки все ж таки легше орієнтуватися в світі, коли більше не треба враховувати всі ті політичні нюанси і культурологічні півтони
28.02.22
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Дискурси
День п'ятий. Лихе за Прип'яттю
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Лукашенко пригрозив Україні "спецоперацією", а в неділю провів псевдореферендум про вихід із нейтралітету. Росія жадає кинути білорусів у війну проти українців. Очікується, що може відкритися новий фронт. Понад Прип'яттю пройдуть переговори.
28.02.22
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Україна
Людина зі свічкою
Віталій Портников
Завжди були й ті, хто тримав свічку вночі – і свічка не згасла. Без них нічого не було б. І нашого великого сьогоднішнього опору нелюдяності не було б також
27.02.22
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Дискурси
Російський панцерник
Хуан Карлос Хіраута
Російський танк на київському шосе раптом звертає убік і чавить авто, що проїжджає. Це авто – це наша свобода, яка в нас була, це віра, що є лінії, які переходити не можна
27.02.22
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Дискурси
Четвертий день. Путін кидає нові сили
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Кремль визнав, що атака російських військ сповільнилася. Втім спробував виправдати невдачі аргументом – Путін вважав, що почнуться переговори. Наразі Росія кинула на штурм українських позицій нові свої сили.
27.02.22
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Україна
«Асортиментна кімната» евакуює твори мистецтва
Команда Івано-франківської галереї «Асортиментна кімната» запускає програму по евакуації та збереженню мистецьких робіт – насамперед з низових самоорганізованих просторів та майстерень художників та художниць, які змушені покидати свої міста.
26.02.22
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Штука