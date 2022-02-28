Мозок може все! Переконайте себе у цій спроможності і ви справді все зможете

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Роберт Кійосакі
До теми
День п'ятий. Лихе за Прип'яттю
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Лукашенко пригрозив Україні "спецоперацією", а в неділю провів псевдореферендум про вихід із нейтралітету. Росія жадає кинути білорусів у війну проти українців. Очікується, що може відкритися новий фронт. Понад Прип'яттю пройдуть переговори.
28.02.22
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Україна
Людина зі свічкою
Віталій Портников
Завжди були й ті, хто тримав свічку вночі – і свічка не згасла. Без них нічого не було б. І нашого великого сьогоднішнього опору нелюдяності не було б також
27.02.22
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Дискурси
Четвертий день. Путін кидає нові сили
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Кремль визнав, що атака російських військ сповільнилася. Втім спробував виправдати невдачі аргументом – Путін вважав, що почнуться переговори. Наразі Росія кинула на штурм українських позицій нові свої сили.
27.02.22
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Україна
«Асортиментна кімната» евакуює твори мистецтва
Команда Івано-франківської галереї «Асортиментна кімната» запускає програму по евакуації та збереженню мистецьких робіт – насамперед з низових самоорганізованих просторів та майстерень художників та художниць, які змушені покидати свої міста.
26.02.22
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Штука
Третій день війни. "Будемо жити!"
Російські сили третю добу атакують Україну і другу – Київ. У столицю проникають диверсанти непомітними групами. Минулої ночі бої точилися вже в самій столиці, на вулиці, що йде до Хрещатика. Згідно з планом, викритим розвідкою, спецзагін має взяти владу в заручники і примусити до капітуляції.
26.02.22
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Україна
Війна
Василь МАХНО
зчорніли ваші ікони не відбілите і в молоці
25.02.22
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Дискурси
Відшуковувати Галичину
Уляна Галич
Наука переживання найгірших часів – це те, з чим добре ознайомлений Прохасько, про що засвідчує його генетична пам'ять, його візії формування себе-як-концепції: «в дитинстві я був переконаний, що мені страшенно пощастило, бо я є українцем».
25.02.22
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Штука
Країна дітей
Юрій Андрухович
Ще зовсім юна кров. Найменші люди зійшли у сон землі і тлін могил, повітря сколихнувши, як прелюди.
25.02.22
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Минуле