Київ-25.02

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Київ. 25 лютого 2022 року
Субота, Лютий 26, 2022 - 21:15
До теми
«Асортиментна кімната» евакуює твори мистецтва
Команда Івано-франківської галереї «Асортиментна кімната» запускає програму по евакуації та збереженню мистецьких робіт – насамперед з низових самоорганізованих просторів та майстерень художників та художниць, які змушені покидати свої міста.
26.02.22
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Штука
Відшуковувати Галичину
Уляна Галич
Наука переживання найгірших часів – це те, з чим добре ознайомлений Прохасько, про що засвідчує його генетична пам'ять, його візії формування себе-як-концепції: «в дитинстві я був переконаний, що мені страшенно пощастило, бо я є українцем».
25.02.22
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Штука
Московський Мобуту Сесе Секо
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Як Захід проґавили Путіна, його перетворення з носія течок за пітерським мером до диктатора нової російської імперії, здатного наводити жах на цілий світ.
25.02.22
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У світі
РОСІЯ ПОЧАЛА ВІЙНУ. Битва за Київ
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Минулої ночі розвідка отримала дані, що Росія силкуватиметься взяти Київ. У центр столиці має прорватися спецзагін, щоб примусити політичне керівництво підписати вже готовий акт капітуляції. Українські сили підірвали мости на підході до міста.
25.02.22
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Україна
Торчинського у Львові знали всі
Юрій Луців, Галина Вільха
Він не просто співав, він повністю втілював себе в образ творив цей образ з безліччю відтінків. Вів свою партію абсолютно переконливо під кожним оглядом: і вокально, і акторськи-драматургічно, одночасно перебуваючи в органічному контакті з диригентом. З ним було легко, бо ми були одним цілим!
24.02.22
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Штука
РОСІЯ ПОЧАЛА ВІЙНУ.
Сьогодні о 5:00 збройні сили РФ нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних Сил України. Артилерійські обстріли вздовж державного кордону
24.02.22
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Україна
Вакцинація － і проти Covid-19, і проти простуди
Вакцинація посилює імунну відповідь проти поширених простуд, спровокованих коронавірусами.
23.02.22
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Наука
Життя як драма: візії Євгена Лисика
Оксана Левицька
Драматизм творчої долі Лисика у його протистоянні ідеологічній боротьбі з формалізмом й абстракцією в мистецтві відчутний в роботах різних років так само, як і драматизм пошуку відповідей на екзистенційні питання.
23.02.22
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Штука