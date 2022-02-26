Київ-25.02

Торчинського у Львові знали всі

Юрій Луців, Галина Вільха

Він не просто співав, він повністю втілював себе в образ творив цей образ з безліччю відтінків. Вів свою партію абсолютно переконливо під кожним оглядом: і вокально, і акторськи-драматургічно, одночасно перебуваючи в органічному контакті з диригентом. З ним було легко, бо ми були одним цілим!