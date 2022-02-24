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Путін напав на Україну
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Слава Україні!
Четвер, Лютий 24, 2022 - 17:30
До теми
Вакцинація － і проти Covid-19, і проти простуди
Вакцинація посилює імунну відповідь проти поширених простуд, спровокованих коронавірусами.
23.02.22
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Наука
Життя як драма: візії Євгена Лисика
Оксана Левицька
Драматизм творчої долі Лисика у його протистоянні ідеологічній боротьбі з формалізмом й абстракцією в мистецтві відчутний в роботах різних років так само, як і драматизм пошуку відповідей на екзистенційні питання.
23.02.22
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Штука
Попіл мертвих імперій
Мартін Кімані
Заява постійного представника Республіки Кенія в Раді Безпеки ООН під час термінового засідання щодо ситуації в Україні.
23.02.22
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Дискурси
Прощаючись з людиною-епохою
Мирослав МАРИНОВИЧ
Він став прапором шістдесятницького руху, а його слово пробуджувало національне сумління. Умів бачити суспільно-політичні та культурні проблеми України об’ємно, з урахуванням численних взаємозв’язків.
22.02.22
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Україна
COVID-19 залишиться – світ повинен пристосуватися
Людство має змиритися з фактом, що SARS-CoV-2, найімовірніше, нікуди не зникне.
22.02.22
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Наука
Театр УКУ: Стусівські читання
Серед віршів звершується блукання людини колами новочасного пекла – страхітливим «Веселим цвинтарем», так – попри жорстоку абсурдність механічного та позбавленого сенсу існування – відроджується надія.
22.02.22
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Штука
Ось так вона й виглядає, соборність
Андрій ЛЮБКА
Безсоння оселилося у кожній хаті від Ужгорода до Донбасу, ми не спимо разом, ми разом у цьому човні під назвою Україна.
22.02.22
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Дискурси
Україна у всесвітніх мріях Кремля
Ярослава МУЗИЧЕНКО
Як окупація частини України та кроки до масштабного вторгнення в'яжуться з комінтерном, комунізмом, світовою революцією, "соотєчєствєннікамі русского міра» та іншим божевіллям
22.02.22
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