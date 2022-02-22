Ніхто не має права мовчати і ніхто не має права затуляти вуха від тривожних голосів

Завжди є місце святу

Юрко ТИМЧУК

Якщо анонси війни в Україні у виконанні західних політиків не припиняться, то ми матимемо додаткові "червоні дні календаря" частіше, ніж трапляються завдання легких тілесних ушкоджень Шуфричу.