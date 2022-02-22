Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Ніхто не має права мовчати і ніхто не має права затуляти вуха від тривожних голосів
Дзюба
До теми
COVID-19 залишиться – світ повинен пристосуватися
Людство має змиритися з фактом, що SARS-CoV-2, найімовірніше, нікуди не зникне.
22.02.22
|
|
Наука
Окремі ділянки в мозку для додавання та віднімання
“Математичні нейрони” спалахують по-різному, залежно від типу підрахунку.
21.02.22
|
|
Наука
Завжди є місце святу
Юрко ТИМЧУК
Якщо анонси війни в Україні у виконанні західних політиків не припиняться, то ми матимемо додаткові "червоні дні календаря" частіше, ніж трапляються завдання легких тілесних ушкоджень Шуфричу.
21.02.22
|
|
Україна
Як\Чи «легко» жінки здобувають успіх?
Олеся Остап'юк
«Top Girls» – динамічна вистава, що зацікавлює візуальним рішенням, насичена проблемними темами та питаннями, які були актуальні для Великобританії років сорок тому, але близькі нашому суспільству й нині.
21.02.22
|
|
Штука
“Як в нації вождя нема...”
Олеся Ісаюк
Щоб нація стала нацією, вона має переродитися. Тобто вмерти і народитися ще раз. Вона має купити собі право на дальше існування.
18.02.22
|
|
Галичина
З княжої давнини
Олександр Ірванець
Князь Костянтин Острозький, промінентний герой Великого князівства Литовського, Руського та Жемайтійського, тримав при своєму дворі бойових котів...
18.02.22
|
|
Дискурси
«Діалог традицій» Ганни Криволап
19 лютого о 15:00 у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького відбудеться авторська екскурсія та круглий стіл з обговорення творчості відомої художниці Ганни Криволап.
18.02.22
|
|
Штука
Від роїв дронів до супергармати
Джейсон Шерман
Які військові технології розробляють США, вивчивши досвід російсько-української війни.
18.02.22
|
|
Наука