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18 лютого 2014
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2014: початок завершального етапу Революції гідності
П'ятниця, Лютий 18, 2022 - 12:45
До теми
Чи змінять німці свою позицію щодо експорту зброї?
Максим МУЛЯР
Поки що більшість німців виступає проти експорту зброї до України. Утім дискусії щодо зміни такої позиції в німецькому політикумі вже розпочалися.
18.02.22
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У світі
Годинник судного дня: залишилося 100 секунд
Цьогоріч годинник судного дня зупинився на рекордній позначці — вдруге в своїй історії стрілка так близько до півночі.
17.02.22
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Наука
Переосмислити, щоб зуміти зцілитися
Юлія Баір
Виставка «Ремісія» Івана Винарчика, центральною ідеєю якої вгадується переосмислення феномену насилля в трагічні періоди історії, — незвична тематикою як для львівської галереї «Зелена канапа», так і для сучасного українського живопису.
16.02.22
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Штука
Історія Європи (XVI)
Артуро Перес-Реверте
За неповні дев’яносто років римляни завоювали решту італійського півострова. Усе це відбувалося неспішно, але неперервно, із опортуністською, агресивною та безжальною політикою
16.02.22
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Дискурси
Наввипередки зі світовою історією
Ілько ЛЕМКО
Сталося так, що на нинішньому цивілізаційному тектонічному розламі на нашу одвічну боротьбу з Московією за право бути вільними наклалася загальноєвропейська система координат.
15.02.22
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Україна
«Одержима»: 30 років до прем’єри
Мирослав Волинський
У Києві в Оперній студії Національної музичної академії України ім. П. Чайковського відбудеться другий прем’єрний показ опери «Одержима» композитора Мирослава Волинського за однойменною драмою Лесі Українки.
15.02.22
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Штука
Цивільність як риторична діяльність
Христина Михалюк
Цивільність полягає не в униканні суспільного тертя, а в тому, щоби в суспільних баталіях «намацувати», що є кращим для спільного життя
15.02.22
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Дискурси
Велика дивовижність
Олександр БОЙЧЕНКО
Ця історія не про ніж і, як на те, не про ніжність. Та й не історія, а так, образки. Але на календарі – Валентинів день, то треба згадувати щось відповідне
14.02.22
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Дискурси