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Великого бажайте!...Людина росте зі своїми задумами. Високі пориви її підносять
Йосип Сліпий
До теми
Переосмислити, щоб зуміти зцілитися
Юлія Баір
Виставка «Ремісія» Івана Винарчика, центральною ідеєю якої вгадується переосмислення феномену насилля в трагічні періоди історії, — незвична тематикою як для львівської галереї «Зелена канапа», так і для сучасного українського живопису.
16.02.22
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Штука
«Одержима»: 30 років до прем’єри
Мирослав Волинський
У Києві в Оперній студії Національної музичної академії України ім. П. Чайковського відбудеться другий прем’єрний показ опери «Одержима» композитора Мирослава Волинського за однойменною драмою Лесі Українки.
15.02.22
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Штука
Цивільність як риторична діяльність
Христина Михалюк
Цивільність полягає не в униканні суспільного тертя, а в тому, щоби в суспільних баталіях «намацувати», що є кращим для спільного життя
15.02.22
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Дискурси
Гени давніх людей визначають наш вигляд
Гени доісторичних мандрівних популяцій можуть впливати на фігуру, колір волосся та очей сучасних європейців.
14.02.22
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Наука
Правила життя Носорога
Олег Яськів
Фільм «Носоріг» Олега Сенцова не про тих, хто вижив, а про тих, хто помер. Помер як ідея, яка не реалізувалась уповні, як ідея примарності утвердження сили, страху і ненависті в Україні.
14.02.22
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Штука
Валентинка собі
Юлія Баір
Моє покоління було природно спраглим дуже малозрозумілого почуття закоханості й ще менш збагненних вимірів і форм її проявів, коли на нас звалилося зненацька це модне яскраве свято — День Валентина
14.02.22
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Україна
Доживем до середи
Юрко ТИМЧУК
Колективний Захід еволюціонував від "глибокого занепокоєння" до легкої параної, а українці згадали англійця Лі Чайлда та його "Сподівайся на краще і готуйся до гіршого". Огляд подій тижня
14.02.22
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Україна
Пам’яті Ганса Нойєнфельса
Аделіна Єфіменко
Кожна постановка Нойєнфельса – тріумфальна чи скандальна – закарбувалася в історії театру і опери як гранична подія, криве дзеркало будь-якого лицемірства – політичного, соціального, релігійного і особистісного.
13.02.22
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Штука