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Ми говоримо про свободу, тішимося нею, бажаємо її, але насправді її боїмося
Любомир Гузар
До теми
«Одержима»: 30 років до прем’єри
Мирослав Волинський
У Києві в Оперній студії Національної музичної академії України ім. П. Чайковського відбудеться другий прем’єрний показ опери «Одержима» композитора Мирослава Волинського за однойменною драмою Лесі Українки.
15.02.22
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Штука
Гени давніх людей визначають наш вигляд
Гени доісторичних мандрівних популяцій можуть впливати на фігуру, колір волосся та очей сучасних європейців.
14.02.22
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Наука
Правила життя Носорога
Олег Яськів
Фільм «Носоріг» Олега Сенцова не про тих, хто вижив, а про тих, хто помер. Помер як ідея, яка не реалізувалась уповні, як ідея примарності утвердження сили, страху і ненависті в Україні.
14.02.22
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Штука
Валентинка собі
Юлія Баір
Моє покоління було природно спраглим дуже малозрозумілого почуття закоханості й ще менш збагненних вимірів і форм її проявів, коли на нас звалилося зненацька це модне яскраве свято — День Валентина
14.02.22
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Україна
Пам’яті Ганса Нойєнфельса
Аделіна Єфіменко
Кожна постановка Нойєнфельса – тріумфальна чи скандальна – закарбувалася в історії театру і опери як гранична подія, криве дзеркало будь-якого лицемірства – політичного, соціального, релігійного і особистісного.
13.02.22
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Штука
100 років видатному квантовому експерименту
Давид Кастельвеккі
Століття тому науковці Отто Штерн і Вальтер Ґерлах відкрили спін електрона. Поступово вчені збагнули, що властивості квантових систем неможливо пояснити за аналогією з властивостями планет та зірок.
13.02.22
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Наука
Просто Gogol
Василь МАХНО
Мабуть, у часи найвищої небезпеки з боку Росії Гоголь буде найкращим, на жаль, прикладом нашого національного роздвоєння, з яким він не впорався, бо не міг. А ми можемо.
12.02.22
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Дискурси
“Яром-долиною...”: небезпеки свободи
Олеся Ісаюк
Вражає вчасність появи цього тексту — у 1991 році. Саме постає на повний зріст проблема повернення татар на свою батьківщину, у Крим. Вкотре вже з’являється тема союзу проти імперії з такими ж “братами по нещастю”.
12.02.22
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Україна