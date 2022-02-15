Правила життя Носорога

Олег Яськів

Фільм «Носоріг» Олега Сенцова не про тих, хто вижив, а про тих, хто помер. Помер як ідея, яка не реалізувалась уповні, як ідея примарності утвердження сили, страху і ненависті в Україні.