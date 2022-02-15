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Вівторок, Лютий 15, 2022 - 00:30
До теми
Гени давніх людей визначають наш вигляд
Гени доісторичних мандрівних популяцій можуть впливати на фігуру, колір волосся та очей сучасних європейців.
14.02.22
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Наука
Правила життя Носорога
Олег Яськів
Фільм «Носоріг» Олега Сенцова не про тих, хто вижив, а про тих, хто помер. Помер як ідея, яка не реалізувалась уповні, як ідея примарності утвердження сили, страху і ненависті в Україні.
14.02.22
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Штука
Пам’яті Ганса Нойєнфельса
Аделіна Єфіменко
Кожна постановка Нойєнфельса – тріумфальна чи скандальна – закарбувалася в історії театру і опери як гранична подія, криве дзеркало будь-якого лицемірства – політичного, соціального, релігійного і особистісного.
13.02.22
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Штука
100 років видатному квантовому експерименту
Давид Кастельвеккі
Століття тому науковці Отто Штерн і Вальтер Ґерлах відкрили спін електрона. Поступово вчені збагнули, що властивості квантових систем неможливо пояснити за аналогією з властивостями планет та зірок.
13.02.22
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Наука
“Яром-долиною...”: небезпеки свободи
Олеся Ісаюк
Вражає вчасність появи цього тексту — у 1991 році. Саме постає на повний зріст проблема повернення татар на свою батьківщину, у Крим. Вкотре вже з’являється тема союзу проти імперії з такими ж “братами по нещастю”.
12.02.22
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Україна
Коли ти смієшся. Тобто плачеш
Юрій Андрухович
Це буде концерт для нього. Хоча і його: у програмі не прозвучить жодної пісні, якої б він не співав.
11.02.22
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Дискурси
15 років «холодної війни»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
10 лютого 2007 року на весь світ пролунала сумнозвісна мюнхенська промова Путіна. Фактично з того моменту політологи ведуть відлік нової «холодної війни». Через 15 років вона ризикує перетворитися на «гарячу».
11.02.22
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У світі
Час сновидінь
Олена Субач
Олексій Аполлонов не є ілюстратором фольклорного минулого і сьогодення, він шукає та вдало знаходить свій шлях між архаїзмом та асиміляцією, створює універсальне середовище, котре узгоджує різні простори-часи та зберігає автентичність.
11.02.22
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Штука