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Спробуй запалити маленьку свічку, аніж проклинати темряву
Конфуцій
До теми
Гени давніх людей визначають наш вигляд
Гени доісторичних мандрівних популяцій можуть впливати на фігуру, колір волосся та очей сучасних європейців.
14.02.22
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Наука
Правила життя Носорога
Олег Яськів
Фільм «Носоріг» Олега Сенцова не про тих, хто вижив, а про тих, хто помер. Помер як ідея, яка не реалізувалась уповні, як ідея примарності утвердження сили, страху і ненависті в Україні.
14.02.22
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Штука
Пам’яті Ганса Нойєнфельса
Аделіна Єфіменко
Кожна постановка Нойєнфельса – тріумфальна чи скандальна – закарбувалася в історії театру і опери як гранична подія, криве дзеркало будь-якого лицемірства – політичного, соціального, релігійного і особистісного.
13.02.22
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Штука
100 років видатному квантовому експерименту
Давид Кастельвеккі
Століття тому науковці Отто Штерн і Вальтер Ґерлах відкрили спін електрона. Поступово вчені збагнули, що властивості квантових систем неможливо пояснити за аналогією з властивостями планет та зірок.
13.02.22
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Наука
“Яром-долиною...”: небезпеки свободи
Олеся Ісаюк
Вражає вчасність появи цього тексту — у 1991 році. Саме постає на повний зріст проблема повернення татар на свою батьківщину, у Крим. Вкотре вже з’являється тема союзу проти імперії з такими ж “братами по нещастю”.
12.02.22
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Україна
Коли ти смієшся. Тобто плачеш
Юрій Андрухович
Це буде концерт для нього. Хоча і його: у програмі не прозвучить жодної пісні, якої б він не співав.
11.02.22
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Дискурси
15 років «холодної війни»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
10 лютого 2007 року на весь світ пролунала сумнозвісна мюнхенська промова Путіна. Фактично з того моменту політологи ведуть відлік нової «холодної війни». Через 15 років вона ризикує перетворитися на «гарячу».
11.02.22
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У світі
Час сновидінь
Олена Субач
Олексій Аполлонов не є ілюстратором фольклорного минулого і сьогодення, він шукає та вдало знаходить свій шлях між архаїзмом та асиміляцією, створює універсальне середовище, котре узгоджує різні простори-часи та зберігає автентичність.
11.02.22
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Штука