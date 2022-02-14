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Георгій Якутович. Аркан
Понеділок, Лютий 14, 2022 - 03:00
До теми
Пам’яті Ганса Нойєнфельса
Аделіна Єфіменко
Кожна постановка Нойєнфельса – тріумфальна чи скандальна – закарбувалася в історії театру і опери як гранична подія, криве дзеркало будь-якого лицемірства – політичного, соціального, релігійного і особистісного.
13.02.22
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Штука
100 років видатному квантовому експерименту
Давид Кастельвеккі
Століття тому науковці Отто Штерн і Вальтер Ґерлах відкрили спін електрона. Поступово вчені збагнули, що властивості квантових систем неможливо пояснити за аналогією з властивостями планет та зірок.
13.02.22
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Наука
15 років «холодної війни»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
10 лютого 2007 року на весь світ пролунала сумнозвісна мюнхенська промова Путіна. Фактично з того моменту політологи ведуть відлік нової «холодної війни». Через 15 років вона ризикує перетворитися на «гарячу».
11.02.22
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У світі
Час сновидінь
Олена Субач
Олексій Аполлонов не є ілюстратором фольклорного минулого і сьогодення, він шукає та вдало знаходить свій шлях між архаїзмом та асиміляцією, створює універсальне середовище, котре узгоджує різні простори-часи та зберігає автентичність.
11.02.22
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Штука
Ворог не пройде!
Павло ПАЛАМАРЧУК
На Яворівському полігоні українські військові опановують володіння зброєю, яку ЗСУ надали союзники: ракетні комплекси NLAW та гранатомети M141 Bunker Defeat Munition. Zbruč мав можливість бути на цих навчаннях. Фоторепортаж.
11.02.22
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Галичина
Майже та сама Галичина
Юлія Баір
У Стасюка немає жахіть 1990-х. Є хаос часу змін. Змін і свободи, що ніколи не даються легко. «Галицькі оповідання» моляться за упокій неприкаяної епохи, якій час піти. Хоч би й з музикою.
10.02.22
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Штука
Про освіту для національних спільнот
Сергій Квіт
Важливо зосередитися на тому, що лідером у всіх наших реформах є громадянське суспільство. І якщо національні меншини будуть працювати над інтеграцією у нього, то все буде успішно.
10.02.22
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Галичина
Політика емоцій
Мехтільд Зімменманн
Як емоції впливають на політичні події, на вибір кандидата та позбавлення його влади, вивчає Уте Фреверт з Інституту досліджень освіти імені Макса Планка.
09.02.22
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Наука