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Luc Tuymans
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Люк Туйманс «Час»
П'ятниця, Лютий 11, 2022 - 10:00
До теми
Майже та сама Галичина
Юлія Баір
У Стасюка немає жахіть 1990-х. Є хаос часу змін. Змін і свободи, що ніколи не даються легко. «Галицькі оповідання» моляться за упокій неприкаяної епохи, якій час піти. Хоч би й з музикою.
10.02.22
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Штука
Політика емоцій
Мехтільд Зімменманн
Як емоції впливають на політичні події, на вибір кандидата та позбавлення його влади, вивчає Уте Фреверт з Інституту досліджень освіти імені Макса Планка.
09.02.22
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Наука
Поклик племені
Маріо Варґас Льйоса
Через два тижні з'явиться український переклад «Поклику племені» Льйоси – аналіз його ідеологічної еволюції й фундаментальних праць видатних філософів. Фраґмент про Ісая Берліна
09.02.22
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Дискурси
Створюючи кіноідеї
Маріанна Челецька
Марися — у всіх сенсах «з іншого берега». Окрім історії депортації закерзонських сімей, у повісті не знехтувано лінії кохання із присмаком забороненого: українця Васька до єврейки Нави — кохання, яке спонукає хлопця прийняти відчайдушне рішення про втечу з рідного дому.
08.02.22
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Штука
Як старіє ваш пес?
Вчені нарешті пробують відповісти на питання, як достовірно переводити «собачі» роки у «людські». Для цього створюють найбільшу генетичну базу даних про собак.
08.02.22
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Наука
Гебешний калькулятор
Ілько ЛЕМКО
Цивілізований світ стає на вуха – нарешті прозрів. Українська армія сильна, як ніколи. І у Путіна проблема: нападати чи ні?
07.02.22
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Україна
Сараєво як спроба пережити
Світлана Бреславська
Знання, як врятуватися, коли несподівано зовсім поруч вибухають міни, може знадобитися кожному. Завтра війна може прийти на наші вулиці; будь-яке з наших міст може стати Сараєвом...
07.02.22
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Штука
Багато стриманого оптимізму
Юрко ТИМЧУК
Україна входить і виходить у карантин, її впізнавані громадяни чинять несусвітні дурниці, а близькі та далекі сусіди пророкують проблеми. Все погано, але нічого страшного.
07.02.22
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Україна