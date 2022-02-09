Повинно бути трішки марноти. Якщо все марнотне випарується, життя втратить навіть свою недосконалість

Сумоізоляція

Ростислав Шпук

Ці напружені персонажі Мар’яна Антоняка – не просто частина нерухомості, вони гіпнотично застигли нерухоміше за самі будівлі. На них неможливо дивитись, можливо лише з ними переглядатись