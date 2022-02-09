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Повинно бути трішки марноти. Якщо все марнотне випарується, життя втратить навіть свою недосконалість
Харукі Муракамі
До теми
Політика емоцій
Мехтільд Зімменманн
Як емоції впливають на політичні події, на вибір кандидата та позбавлення його влади, вивчає Уте Фреверт з Інституту досліджень освіти імені Макса Планка.
09.02.22
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Наука
Створюючи кіноідеї
Маріанна Челецька
Марися — у всіх сенсах «з іншого берега». Окрім історії депортації закерзонських сімей, у повісті не знехтувано лінії кохання із присмаком забороненого: українця Васька до єврейки Нави — кохання, яке спонукає хлопця прийняти відчайдушне рішення про втечу з рідного дому.
08.02.22
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Штука
Як старіє ваш пес?
Вчені нарешті пробують відповісти на питання, як достовірно переводити «собачі» роки у «людські». Для цього створюють найбільшу генетичну базу даних про собак.
08.02.22
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Наука
Сумоізоляція
Ростислав Шпук
Ці напружені персонажі Мар’яна Антоняка – не просто частина нерухомості, вони гіпнотично застигли нерухоміше за самі будівлі. На них неможливо дивитись, можливо лише з ними переглядатись
08.02.22
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Минуле
Сараєво як спроба пережити
Світлана Бреславська
Знання, як врятуватися, коли несподівано зовсім поруч вибухають міни, може знадобитися кожному. Завтра війна може прийти на наші вулиці; будь-яке з наших міст може стати Сараєвом...
07.02.22
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Штука
Багато стриманого оптимізму
Юрко ТИМЧУК
Україна входить і виходить у карантин, її впізнавані громадяни чинять несусвітні дурниці, а близькі та далекі сусіди пророкують проблеми. Все погано, але нічого страшного.
07.02.22
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Україна
Прогнози букмекерів
Андрій Бондар
Ми любимо ходити по граблях. Перед наближенням катастрофи знову кортить в повідомленнях «звідти» відшукати сподівання на мир, знову потрапляти в пастку ілюзії
07.02.22
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Дискурси
Довга телеграма
Джордж Кеннан
Минуло 75 років, а тези Кеннана читаються, як нині написані: Москва несприйнятлива до логіки розуму і дуже чутлива до логіки сили
06.02.22
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Минуле