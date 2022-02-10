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Дом'є-Кріспін
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"Кріспін і Скапін" Оноре Дом'є. 1865 рік
Четвер, Лютий 10, 2022 - 01:15
До теми
Політика емоцій
Мехтільд Зімменманн
Як емоції впливають на політичні події, на вибір кандидата та позбавлення його влади, вивчає Уте Фреверт з Інституту досліджень освіти імені Макса Планка.
09.02.22
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Наука
Створюючи кіноідеї
Маріанна Челецька
Марися — у всіх сенсах «з іншого берега». Окрім історії депортації закерзонських сімей, у повісті не знехтувано лінії кохання із присмаком забороненого: українця Васька до єврейки Нави — кохання, яке спонукає хлопця прийняти відчайдушне рішення про втечу з рідного дому.
08.02.22
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Штука
Як старіє ваш пес?
Вчені нарешті пробують відповісти на питання, як достовірно переводити «собачі» роки у «людські». Для цього створюють найбільшу генетичну базу даних про собак.
08.02.22
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Наука
Сумоізоляція
Ростислав Шпук
Ці напружені персонажі Мар’яна Антоняка – не просто частина нерухомості, вони гіпнотично застигли нерухоміше за самі будівлі. На них неможливо дивитись, можливо лише з ними переглядатись
08.02.22
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Минуле
Сараєво як спроба пережити
Світлана Бреславська
Знання, як врятуватися, коли несподівано зовсім поруч вибухають міни, може знадобитися кожному. Завтра війна може прийти на наші вулиці; будь-яке з наших міст може стати Сараєвом...
07.02.22
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Штука
Багато стриманого оптимізму
Юрко ТИМЧУК
Україна входить і виходить у карантин, її впізнавані громадяни чинять несусвітні дурниці, а близькі та далекі сусіди пророкують проблеми. Все погано, але нічого страшного.
07.02.22
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Україна
Прогнози букмекерів
Андрій Бондар
Ми любимо ходити по граблях. Перед наближенням катастрофи знову кортить в повідомленнях «звідти» відшукати сподівання на мир, знову потрапляти в пастку ілюзії
07.02.22
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Дискурси
Довга телеграма
Джордж Кеннан
Минуло 75 років, а тези Кеннана читаються, як нині написані: Москва несприйнятлива до логіки розуму і дуже чутлива до логіки сили
06.02.22
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Минуле