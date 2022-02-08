Робота над собою – це питання витримки, а не виправки

Сараєво як спроба пережити

Світлана Бреславська

Знання, як врятуватися, коли несподівано зовсім поруч вибухають міни, може знадобитися кожному. Завтра війна може прийти на наші вулиці; будь-яке з наших міст може стати Сараєвом...