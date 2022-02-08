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Робота над собою – це питання витримки, а не виправки
Ростислав Шпук
До теми
Створюючи кіноідеї
Маріанна Челецька
Марися — у всіх сенсах «з іншого берега». Окрім історії депортації закерзонських сімей, у повісті не знехтувано лінії кохання із присмаком забороненого: українця Васька до єврейки Нави — кохання, яке спонукає хлопця прийняти відчайдушне рішення про втечу з рідного дому.
08.02.22
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Штука
Як старіє ваш пес?
Вчені нарешті пробують відповісти на питання, як достовірно переводити «собачі» роки у «людські». Для цього створюють найбільшу генетичну базу даних про собак.
08.02.22
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Наука
Сараєво як спроба пережити
Світлана Бреславська
Знання, як врятуватися, коли несподівано зовсім поруч вибухають міни, може знадобитися кожному. Завтра війна може прийти на наші вулиці; будь-яке з наших міст може стати Сараєвом...
07.02.22
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Штука
Багато стриманого оптимізму
Юрко ТИМЧУК
Україна входить і виходить у карантин, її впізнавані громадяни чинять несусвітні дурниці, а близькі та далекі сусіди пророкують проблеми. Все погано, але нічого страшного.
07.02.22
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Україна
Голубка
Віталій Портников
Українська «голубка» ще доведе, що вона сильніша за ту страшну епоху, в яку їй довелося жити. Це сильніше за Путіна
06.02.22
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Дискурси
Лемківський король
Василь МАХНО
Народився Єпіфаній Дровняк в якійсь лемківській стодолі (історія, зрештою, типова) і став Никифором, королем живопису
05.02.22
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Дискурси
Біографія тубільного інтелектуала
Олеся Ісаюк
“Писар Імхотеп” Теодора Микитина — це не тільки про компромісні методи виживання, а також і про те, що стратегічно “мирне співіснування” колонізаторів і підкорених приречене
05.02.22
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Україна
Наближається ера штучних комах?
Вчені розробили технологію, завдяки якій, можливо, появляться мініатюрні дрони, які літатимуть по-комашиному.
04.02.22
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Наука