Пікассо-віяло

Рік по Буревію

Юлія ОВСЯНИК

Цимбали Петра Сказківа говорили з кожним, хто їх слухав. На вулицях великих міст, на вершинах гір, у Києві на Майдані і на руїнах у Слов’янську. Про стихію гір і свободи, вічний пошук, мудрість і пам'ять народу