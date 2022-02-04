Добре в королівстві, якщо благо монарха рівнозначно благу країни

Кнопки, на які тисне Росія

Тімоті Снайдер

Спитайте себе – як би це виглядало, якщо б від Росії залежало, чи нападе США на Мексику? То було б жахливо, якби ми напали на Мексику. І то було б безгуздо, якби від Росії залежало, чи ми зупинимось.