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Добре в королівстві, якщо благо монарха рівнозначно благу країни
Жан де Лабрюєр
До теми
Наближається ера штучних комах?
Вчені розробили технологію, завдяки якій, можливо, появляться мініатюрні дрони, які літатимуть по-комашиному.
04.02.22
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Наука
Паті-ґейт Бориса Джонсона
Максим МУЛЯР
Дамокловим мечем нависла демісія над головою британського прем’єра Бориса Джонсона. А всьому виною його весела натура, яка спонукає до гучних вечірок навіть у часи локдавну.
04.02.22
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У світі
Рік по Буревію
Юлія ОВСЯНИК
Цимбали Петра Сказківа говорили з кожним, хто їх слухав. На вулицях великих міст, на вершинах гір, у Києві на Майдані і на руїнах у Слов’янську. Про стихію гір і свободи, вічний пошук, мудрість і пам'ять народу
04.02.22
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Галичина
У «Радіо Ночі» кожен рядок написаний під музику
Юрій Андрухович
Мені цікавий герой, який, власне кажучи, до останньої сторінки так і не знає, хто він, і не може себе знайти, але робить усе для цього можливе і йде назустріч спокусам.
03.02.22
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Штука
Кнопки, на які тисне Росія
Тімоті Снайдер
Спитайте себе – як би це виглядало, якщо б від Росії залежало, чи нападе США на Мексику? То було б жахливо, якби ми напали на Мексику. І то було б безгуздо, якби від Росії залежало, чи ми зупинимось.
02.02.22
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Україна
Таємниця циклічності
Олена Лисенко
Роман-панорама «Біля карети під мертвим лисом» – це клінічний аналіз української ментальности та патріотизму. Це історія нашої держави, показана крізь долю однієї родини.
02.02.22
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Штука
«Нє плачь дєвчьонка»
Юрій Винничук
Дідівщина нікуди у «строковій службі» не ділася. З нею не борються, бо вона для командирів вигідна – «діди» замість них підтримують порядок
02.02.22
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Дискурси
Сфери домовленостей для підвищення безпеки
Переклад нині оприлюдненої в пресі конфіденційної відповіді США на російський ультиматум: європейська безпека без деескалації загроз Росії щодо України неможлива
02.02.22
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Дискурси