Oskar Schlemmer

У «Радіо Ночі» кожен рядок написаний під музику

Юрій Андрухович

Мені цікавий герой, який, власне кажучи, до останньої сторінки так і не знає, хто він, і не може себе знайти, але робить усе для цього можливе і йде назустріч спокусам.