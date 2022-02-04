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XXIV зимові Олімпійські ігри
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В Пекіні відкриваються XXIV зимові Олімпійські ігри
П'ятниця, Лютий 4, 2022 - 09:30
До теми
Таємниця циклічності
Олена Лисенко
Роман-панорама «Біля карети під мертвим лисом» – це клінічний аналіз української ментальности та патріотизму. Це історія нашої держави, показана крізь долю однієї родини.
02.02.22
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Штука
Сфери домовленостей для підвищення безпеки
Переклад нині оприлюдненої в пресі конфіденційної відповіді США на російський ультиматум: європейська безпека без деескалації загроз Росії щодо України неможлива
02.02.22
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Дискурси
Covid-19: у втраті нюху винні й гени
Генетичні варіанти підвищують ймовірність втратити нюх при інфікуванні коронавірусом.
01.02.22
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Наука
Абсурд, і що з ним робити
Олександр МОТИЛЬ
Теперішній конфлікт між Заходом, Росією та Україною побудований на абсурді. Настав час Києву взяти ініціативу, проголосивши – на визначених умовах – часовий мораторій на своє членство в НАТО і на силове приєднання ОРДЛО
01.02.22
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Україна
«Стоп-Земля»: повернення мови на екран
Юрій ШЕВЧУК
Мова у фільмі стає носієм величезного символічного капіталу. Повернення живої української мови на екран змінює колоніяльну парадигму нашого кінематографа на постколоніяльну
01.02.22
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Штука
Слухати вухом серця
Франціск
«Слухати, по суті, – це вимір любові». Послання Святого Отця на 56-й Світовий день соціальних комунікацій
01.02.22
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Дискурси
Вмираючі костели Галичини
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
Мандруючи галицькими загумінками, увесь час зустрічаєш закинуті римо-католицькі храми. Серед них і шедеври архітектури світового рівня, і типові проєкти-близнюки часів міжвоєнної Польщі.
01.02.22
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Галичина
Зона русского міра
Олександр БОЙЧЕНКО
Загарбуючи чужі землі, Росія проголошує людей, які на них проживають, своїми, а зі своїми вона не панькається
31.01.22
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Дискурси