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Наша реальне життя більше, ніж на 3/4 складається з уяви і фантазій
Сімона Вейль
До теми
Covid-19: у втраті нюху винні й гени
Генетичні варіанти підвищують ймовірність втратити нюх при інфікуванні коронавірусом.
01.02.22
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Наука
Абсурд, і що з ним робити
Олександр МОТИЛЬ
Теперішній конфлікт між Заходом, Росією та Україною побудований на абсурді. Настав час Києву взяти ініціативу, проголосивши – на визначених умовах – часовий мораторій на своє членство в НАТО і на силове приєднання ОРДЛО
01.02.22
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Україна
Слухати вухом серця
Франціск
«Слухати, по суті, – це вимір любові». Послання Святого Отця на 56-й Світовий день соціальних комунікацій
01.02.22
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Дискурси
Зона русского міра
Олександр БОЙЧЕНКО
Загарбуючи чужі землі, Росія проголошує людей, які на них проживають, своїми, а зі своїми вона не панькається
31.01.22
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Дискурси
Прем'єри «Нової музики»
Марія Сидорак
Велич органа не створювала меж, а навпаки допомогла відобразити всі закладені композиторками в творах емоції: чи то меланхолійне та сентиментальне «Adieu» Марії Олійник, чи ціла лавина почуттів у «Експансії» Анастасії Сисенко.
31.01.22
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Штука
Герніка
Віталій Портников
Той, хто створює зброю знищення, вірить у неї, як у найвищу силу, яка принесе йому перемогу. Він не припускає думки, що зброя знищення може виявитися зброєю відплати.
30.01.22
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Дискурси
“Феніксів” більше не буде
Богдан Мисюга
Юрко Бойко, культуртреґер, феномен культурної революції інженерів 1960–1980-х. Він був “Феніксом”. Таких більше не буде
29.01.22
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Штука
З грою швидше навчаєшся
Відеогра-екшн суттєво покращує вміння читати серед дітей.
29.01.22
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Наука