Наша реальне життя більше, ніж на 3/4 складається з уяви і фантазій

Абсурд, і що з ним робити

Олександр МОТИЛЬ

Теперішній конфлікт між Заходом, Росією та Україною побудований на абсурді. Настав час Києву взяти ініціативу, проголосивши – на визначених умовах – часовий мораторій на своє членство в НАТО і на силове приєднання ОРДЛО