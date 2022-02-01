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Криволап-пейзаж
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Мотиваційний пейзаж Анатолія Криволапа
Вівторок, Лютий 1, 2022 - 09:30
До теми
Прем'єри «Нової музики»
Марія Сидорак
Велич органа не створювала меж, а навпаки допомогла відобразити всі закладені композиторками в творах емоції: чи то меланхолійне та сентиментальне «Adieu» Марії Олійник, чи ціла лавина почуттів у «Експансії» Анастасії Сисенко.
31.01.22
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Штука
“Феніксів” більше не буде
Богдан Мисюга
Юрко Бойко, культуртреґер, феномен культурної революції інженерів 1960–1980-х. Він був “Феніксом”. Таких більше не буде
29.01.22
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Штука
З грою швидше навчаєшся
Відеогра-екшн суттєво покращує вміння читати серед дітей.
29.01.22
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Наука
Рівні смертности. Про життя
Дмитро Єльніков
Ця смерть сьогодні не цікава навіть для статистики. Бо нас цікавить нині один різновид смерти. І то на рівні смертности, а не життів
29.01.22
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Дискурси
Очікування
Василь МАХНО
будуть вірші писатися з хлібних крихт будеш мати поживу і може рихт переживши дощі – шторми – снігопади
29.01.22
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Дискурси
На дні карпатського океану
Уляна Галич
Вірші Власенко – сакралізовані текстуальні одкровення, майже на межі з ритуальними замовляннями, урочисті і доволі прості за вибором внутрішньої авторської лексики та загальної конотації, але разом із тим, не позбавлені певного прихованого змісту.
28.01.22
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Штука
З чого утворені простір та час?
Адам Бекер
Можливо, Парменід з Зеноном були праві – й простір та час – це ілюзія? Сучасна фізика стверджує, що простір та час можуть не бути фундаментальними компонентами природи.
28.01.22
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Наука
Відповідь США не дала Росії підстав для оптимізму
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
США і НАТО фактично відповіли відмовою на всі безпекові пропозиції Кремля, які радше слід розглядати як ультиматум. Росія, звісно, обурена. Та чи зважиться на аґресію?
28.01.22
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У світі