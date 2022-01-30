Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Бій під Крутами
головна
Річниця бою під Крутами
Неділя, Січень 30, 2022 - 14:45
До теми
З грою швидше навчаєшся
Відеогра-екшн суттєво покращує вміння читати серед дітей.
29.01.22
|
|
Наука
Рівні смертности. Про життя
Дмитро Єльніков
Ця смерть сьогодні не цікава навіть для статистики. Бо нас цікавить нині один різновид смерти. І то на рівні смертности, а не життів
29.01.22
|
|
Дискурси
З чого утворені простір та час?
Адам Бекер
Можливо, Парменід з Зеноном були праві – й простір та час – це ілюзія? Сучасна фізика стверджує, що простір та час можуть не бути фундаментальними компонентами природи.
28.01.22
|
|
Наука
Відповідь США не дала Росії підстав для оптимізму
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
США і НАТО фактично відповіли відмовою на всі безпекові пропозиції Кремля, які радше слід розглядати як ультиматум. Росія, звісно, обурена. Та чи зважиться на аґресію?
28.01.22
|
|
У світі
Двосічний меч освіти
Олеся Ісаюк
Якби хтось поставив собі за мету встановити чемпіона з маскування сенсів в українській історичній белетристиці, то цим чемпіоном став би Теодор Микитин.
27.01.22
|
|
Україна
«ГРА – 2022» розпочалася
Національна спілка театральних діячів України оголошує приймання заявок на участь у V Всеукраїнському театральному Фестивалі-Премії «ГРА» («GRA – Great Real Art»).Ретельно досліджувати етапи розвитку українського театру довірено Експертній Раді, у складі якої відбулася ротація.
27.01.22
|
|
Штука
Загроза Путіна Україні не обмежується вторгненням
Джилліан Кей Мелхіор
Розпалюючи заворушення і хаос, Росія могла би підготувати ґрунт для маріонеткового режиму, не заплативши ціни війни.
27.01.22
|
|
Дискурси
Цукеркова столиця
Юрій Винничук
Старі львів'яни винесли зі свого дитинства запах і смак виробів славних цукерників, які випікали розкішні торти, пляцки, перекладенці, медівники, прецлі, струцлі, бабки etc.
26.01.22
|
|
Дискурси