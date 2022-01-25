Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Кому потрібна голова без плечей?
Аліса з Льюїса Керрола
До теми
Тетянині янголи
Оксана Палій
Тетяна Думан була талановитою майстринею національного мистецтва. А її базою, звідки художниця черпала натхнення, і тим інструментом, через який вона розкривала свій художній світ, був діалог давньої художньої культури та візуальних практик ХХІ століття.
25.01.22
|
|
Штука
Небезпека резистентності до антибіотиків
Резистентні бактерії забирають понад 1 мільйон 200 тисяч життів щороку. Це більше, ніж ВІЛ чи малярія.
25.01.22
|
|
Наука
Як писати для органа
Сергій Вілка
Компонуючи активно вже 12 років, я можу сказати, що замовлення від Львівського органного залу – це ледь не перше замовлення, яке я отримав від української держави. Не бачу такого в Києві, до культурної спільноти якого належу.
24.01.22
|
|
Штука
Нова теорія мультивсесвітів пояснює властивості симетрії і масу бозона Гіґґса.
Модель «ковзаючої природності» постулює, що різні ділянки раннього Всесвіту мали різні значення базових фізичних сталих, що призвело до різної їхньої еволюції.
24.01.22
|
|
Наука
Есей про розум
Олександр ЯБЧАНКА
Україну, як і світ, можуть чекати непрості часи. В нагоді стане нескінченний ресурс, адже маємо в Україні мільйони нескінченних ресурсів, які кожен із нас носить на своїх плечах.
24.01.22
|
|
Україна
«Полювання на відьом»: 1972 рік
Юлія Овсяник
Театр УКУ «На Симонових стовпах» організував вечір пам’яті людей, які в день Нового 1972 року ходили Львовом з колядою і були арештовані в ніч на 12 січня. Творчий захід назвали «РозБЛОКування».
23.01.22
|
|
Штука
Ізотоп вуглецю може свідчити про життя на Марсі в минулому
Такою є одна з трьох гіпотез, що пояснюють дивні вуглецеві палеосигнатури, які виявив марсіанський ровер «Curiosity».
23.01.22
|
|
Наука
Війна із саламандрами
Віталій Портников
Реалізм фінів суттєво відрізняється від реалізму великої частини наших співвітчизників, які щиро вірять, що прихід Росії – це просто зміна прапорів
23.01.22
|
|
Дискурси