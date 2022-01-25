Кому потрібна голова без плечей?

Як писати для органа

Сергій Вілка

Компонуючи активно вже 12 років, я можу сказати, що замовлення від Львівського органного залу – це ледь не перше замовлення, яке я отримав від української держави. Не бачу такого в Києві, до культурної спільноти якого належу.